Das erwartet Jodie Turner-Smith von ihrem neuen Partner

Jodie Turner-Smith (39) hat in einem Interview mit Harper's Bazaar UK über ihre Scheidung und ihre Ansprüche an eine neue Beziehung gesprochen. Die Schauspielerin, die sich 2023 von ihrem Mann Joshua Jackson (47) trennte, findet deutliche Worte: "Ich will einen Mann, der nicht von meinem Erfolg entmannt wird und wirklich gut im Bett ist", erklärte sie offen. Jodie, die seit der Trennung alleinerziehend ist, betonte zudem, dass sie ihr Single-Dasein genieße und erst bereit für eine neue Beziehung ist, wenn diese Erwartungen erfüllt werden.

Die Scheidung von Joshua, mit dem sie eine fünfjährige Tochter namens Juno hat, verlief nicht ohne Komplikationen. Berichten zufolge stritten sie zuletzt über das gemeinsame Sorgerecht und Fragen wie die Wahl von Junos Schule sowie ihre möglichen Reisen mit der Mutter. Zwischenzeitlich gab es Auseinandersetzungen vor Gericht, bis schließlich eine Einigung über das 50-50-Sorgerecht erzielt wurde. Während Jodie keine Ehegattenunterstützung fordert, wurde bekannt, dass Joshua jeden Monat 2.787 Dollar an Kindesunterhalt zahlt. Sie selbst äußerte sich im Interview auch zu Eheverträgen und erklärte, dass diese unromantisch sein mögen, jedoch viel Geld und Mühe bei einer Trennung ersparen.

Privat bleibt Jodie optimistisch und reflektiert. Nach ihrer geheim gehaltenen Hochzeit mit Joshua 2019 und der Geburt ihrer gemeinsamen Tochter 2020 zieht sie nun ein neues Kapitel auf. Mit ihrer offenen Art imponiert sie dabei vor allem ihren Fans. Für ihre Inspiration und Stärke wurde sie kürzlich bei den Harper’s Bazaar Women of the Year Awards ausgezeichnet. Neben diesen emotionalen Einblicken zeigte sich Jodie während des Shootings zur Dezember/Januar-Ausgabe der Zeitschrift in dramatischen Outfits von ihrer Modelseite.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jodie Turner-Smith, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Jodie Turner-Smith, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Joshua Jackson und Jodie Turner-Smith im März 2022