Keine Unbekannte: Dieser TV-Star moderiert die Darts-WM 2025

Jana Wosnitza (32), die aus zahlreichen Moderatorenjobs im Sportbereich bekannt ist, kehrt für einen spektakulären Einsatz zu Sport1 zurück. Vom 15. bis 19. Dezember wird sie die Darts-WM im legendären Alexandra Palace in London moderieren und Teil des On-Air-Teams sein. Das Event, das am 11. Dezember beginnt, ist ein Highlight für Fans auf der ganzen Welt. Während die 32-Jährige die genannten Tage übernimmt, wird an den übrigen Tagen Katharina Kleinfeldt als Moderatorin zu sehen sein. Ihre Begeisterung für das Turnier zeigte die gebürtige Kölnerin schon vorab: "Die Darts-WM besitzt eine einzigartige, elektrisierende Atmosphäre, die man kaum in Worte fassen kann", schwärmte sie laut Bild in einer Mitteilung des Senders.

Für Jana ist die Rückkehr zu Sport1 ein Heimspiel. Hier hatte sie 2017 als Praktikantin begonnen, bevor sie ein Volontariat und später Moderationen übernahm. Sie war Teil bekannter Formate wie dem "Fantalk" und Berichterstattungen zur 2. Liga sowie Co-Moderatorin im "Doppelpass". Vor zwei Jahren zog es sie zu RTL, wo sie vor allem im Rahmen der NFL-Übertragungen von sich hören machte. Zudem ist sie aktuell live bei Spielen der Europa League und Conference League im Einsatz. Doch jetzt freut sie sich wieder auf den Ally Pally und die besondere Atmosphäre der Darts-WM: "Ich bin voller Vorfreude auf die Spiele, die Emotionen und all die unvergesslichen Momente", erklärte sie.

Die Darts-WM 2026 verspricht jede Menge Rekorde und Highlights: Erstmals treten 128 Spieler an – so viele wie nie zuvor. Auch das Preisgeld wurde deutlich auf mehr als fünf Millionen Euro angehoben. Besonders freuen dürfen sich die deutschen Darts-Fans über die starke Beteiligung aus ihrer Heimat. Neben Martin Schindler werden Ricardo Pietreczko, Gabriel Clemens, Niko Springer, Max Hopp, Lukas Wenig, Dominik Grüllich und Arno Merk in London an den Start gehen. Jana, die das Turnier schon früher begleitete, wird mit ihrer Moderation bestimmt für viele unvergessliche Momente sorgen.

Getty Images Alan Tabern und Raymond Smith bei der Darts-WM

RTL / Anne Werner Jana Wosnitza, Sportmoderatorin

Instagram / katharinakleinfeldt Katharina Kleinfeldt, Sportmoderatorin