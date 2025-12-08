Medaillen-Ehrung: KISS lassen freien Platz für Ace Frehley

Am Sonntagabend wurden die verbleibenden KISS-Gründungsmitglieder Paul Stanley, Gene Simmons (76) und Peter Criss bei den Kennedy Center Honors in Washington D.C. gemeinsam auf dem roten Teppich gesichtet. Der Anlass war weniger als zwei Monate nach dem tragischen Tod ihres ehemaligen Gitarristen Ace Frehley (†74) von besonderer Bedeutung. Ace starb am 16. Oktober 2025 aufgrund einer Hirnblutung, die durch einen Sturz in seinem Heimstudio verursacht wurde. Die Gala ehrte den Musiker mit einem symbolischen freien Platz während der Veranstaltung und würdigte sein Vermächtnis.

Gene äußerte sich am Rande der Veranstaltung laut Daily Mail gegenüber Reportern über den Verlust seines Bandkollegen: "Es bricht mir das Herz, dass Ace nicht mehr bei uns sein konnte. Der traurigste Teil ist vielleicht, dass er nicht lange genug durchhalten konnte, um diesen Moment mitzuerleben." Gleichzeitig erinnerte Gene aber auch an Aces Schwierigkeiten und bezeichnete sein Leben als Mischung aus Höhen und Tiefen. Die Bandkollegen, die auch an Aces Beerdigung teilgenommen hatten, hielten diesen emotionalen Moment unter anderem mit liebevollen Worten und Erinnerungen an die gemeinsame Zeit fest.

Bereits vor rund drei Wochen kehrte die Band bei dem "KISS Kruise: Landlocked"-Event in Las Vegas zum ersten Mal nach dem Tod ihres Mitgründers auf die Bühne zurück. Paul wandte sich dort mit bewegenden Worten an die Fans: "Wir hatten sicherlich unsere Differenzen, aber das ist es, worum es in einer Familie geht." Die Zuschauer ehrten den verstorbenen Künstler mit einem stillen Moment, bevor sie seinen Namen immer wieder riefen. Auch Sebastian Bach, der beim Opening Act auftrat, beteiligte sich an den lautstarken "Ace, Ace, Ace"-Rufen der Menge.

Getty Images Gene Simmons, Peter Criss und Paul Stanley bei den Kennedy Center Honors in Washington D.C., Dezember 2025

Getty Images Ace Frehley, April 2014

Getty Images Paul Stanley, Peter Criss, Ace Frehley und Gene Simmons bei der Aufnahmezeremonie in die Rock and Roll Hall of Fame, 2014