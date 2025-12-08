Yasin Mohamed und Streamerin klären Beziehungsstatus auf

Liebesrätsel gelöst: Yasin Mohamed (34) und eine Twitch-Creatorin namens Arielle haben in einem neuen TikTok-Clip aus einem Stream klargestellt, dass sie kein Paar sind. Die beiden sitzen nebeneinander vor der Kamera, lachen und nehmen die Gerüchte mit Humor auseinander. "Nächstes Mal hänge ich ein Schild auf mit: Wir sind nicht zusammen", kichert die Frau. Yasin nickt, lacht lautstark und legt nach: "Es ist krass, wenn man mit einer Frau zusammen chillt, dann denken alle sofort: Da muss etwas laufen oder die sind zusammen." Das Duo macht deutlich: Zwischen beiden läuft nichts Romantisches, auch wenn die gemeinsame Bildschirmpräsenz anderes vermuten ließ.

Auslöser für die Spekulationen war ein Instagram-Kommentar, der Wellen schlug: Yasin hatte Arielle zuvor öffentlich "mein Engel" genannt, sie antwortete mit einem roten Herz-Emoji. Dazu kamen gemeinsame Szenen im Stream, die in der Fan-Community heiß diskutiert wurden. Die zwei wirkten sichtlich vertraut und es wurde viel miteinander gelacht. Dem Streamer-Girl folgten außerdem Reality-TV-Stars wie Fabio De Pasquale (31) oder Verena Kerth (44), was die Gerüchte umso mehr anheizte. Der neue Clip soll das nun geradebiegen.

Was das Liebesleben des Reality-TV-Stars angeht, war es zuletzt ohnehin ruhig. Im Juni tauchten zuletzt Gerüchte um eine mögliche Romanze mit Alina Ranacher auf, einer Stylistin, die nicht aus dem Reality-TV-Business stammt. Yasin sorgte damals mit einem Foto auf Social Media für Schlagzeilen, auf dem er Alina im Arm hält. Augenzeugen hatten die beiden in München sogar Händchen haltend und turtelnd gesehen. Was tatsächlich dahintersteckte, klärte Yasin nicht auf.

Imago Yasin Mohamed beim BILD-Promi-Boxen Fame Fighting 3 in der Grugahalle Essen

Instagram / ariellesworldlive Realitystar Yasin Mohamed und Twitch-Streamerin Arielle, November 2025

Instagram / alina.ranacher Alina Ranacher und Yasin Mohamed, Juni 2025