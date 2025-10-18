Sorgerechtsstreit: Joshua Jackson und Jodie sagen Termin ab

Joshua Jackson (47) und Jodie Turner-Smith (39) haben einen geplanten Gerichtstermin im Zuge ihres Sorgerechtsstreits einen Tag vor dessen Beginn abgesagt, wie TMZ berichtet. Ursprünglich hätte am 15. Oktober vor Gericht über die Zukunft ihrer fünfjährigen Tochter Juno entschieden werden sollen. Laut Gerichtsunterlagen, die der Anwältin der Schauspielerin zufolge am 14. Oktober eingereicht wurden, arbeiten die beiden nun aber an einer außergerichtlichen Einigung über das Sorgerecht und wollen einen privaten Richter konsultieren, um verbleibende Unstimmigkeiten zu klären. Damit konnten die ehemaligen Partner eine Eskalation des Streits verhindern, auch wenn ihre Scheidung definitiv bleibt.

Bereits im Mai hatten Joshua und Jodie mithilfe einer Mediatorin eine vorübergehende Regelung getroffen, die eine gleichberechtigte Betreuung zu gleichen Teilen vorsieht. Ein zentraler Streitpunkt ist jedoch weiterhin die Frage, auf welche Schule Juno künftig gehen soll – eine Entscheidung, die auch nach monatelangen Verhandlungen noch nicht getroffen wurde. Neben dem Sorgerecht wurde auch über finanzielle Aspekte der Trennung verhandelt: Joshua verpflichtet sich, monatlich umgerechnet 2.412 Euro Kindesunterhalt zu zahlen, während auf Ehegattenunterhalt verzichtet wurde. Stattdessen hatte es eine Einmalzahlung gegeben, mit der dieser Punkt abgehakt wurde.

Das Paar hatte 2018 begonnen, miteinander auszugehen, nachdem sie sich auf Joshuas Geburtstagsparty kennengelernt hatten. Ihr Beziehungsbeginn und ihre spätere Hochzeit blieben lange ein gut gehütetes Geheimnis. Schon Monate nach dem Kennenlernen verlobten sie sich und ließen sich still und privat eine Heiratserlaubnis im Beverly Hills Courthouse ausstellen. Im Oktober 2023 reichte Jodie schließlich die Scheidung ein und gab dabei "unüberbrückbare Differenzen" als Grund an. Die beiden hatten seitdem stets betont, dass das Wohl ihrer gemeinsamen Tochter oberste Priorität habe. Ihr aktueller Schritt deutet darauf hin, dass sie gemeinsam dafür sorgen wollen, diese Werte trotz ihrer Trennung umzusetzen.

Getty Images Joshua Jackson und Jodie Turner-Smith im März 2022

Getty Images Jodie Turner-Smith und Joshua Jackson im März 2023

Getty Images Jodie Turner-Smith und Joshua Jackson im Mai 2022