Glaubt Pinar Sevim noch an ein Liebes-Comeback mit Ex David?

Pinar Sevim spricht offen über das Verhältnis zu ihrem Ex-Partner David. Obwohl die beiden sich erst vor wenigen Wochen getrennt haben, ist eine mögliche Annäherung offenbar nicht völlig ausgeschlossen. "Ja, das stimmt, er hat mir einen Adventskalender geschenkt. Wir haben immer noch Kontakt, aber getrennt sind wir auf jeden Fall. Es bleibt auch erstmal so", erklärt die Reality-TV-Darstellerin im Gespräch mit Promiflash. Ein klarer Kurs also für die nahe Zukunft – doch Pinar betont auch: "Alles andere zeigt sich dann." Auf die Frage nach einem Liebes-Comeback antwortet sie zurückhaltend: "Erstmal nein, aber es ist nichts auszuschließen."

Damit zeichnet Pinar ein Bild zwischen Abstand und offenem Ohr. Die Influencerin betont, dass der Status "getrennt" bleibt, auch wenn Gespräche weiterlaufen. Der Adventskalender wirkt wie ein kleines Friedensangebot in einer Phase, in der beide offenbar sortieren, was war und was bleiben soll. Konkrete Pläne für ein Wiedersehen als Paar gibt es laut Pinar nicht. Ihr "erstmal nein" setzt eine klare Marke, während das "nichts auszuschließen" die Tür nur einen Spalt breit offen lässt. Wie es weitergeht, will sie der Zeit überlassen und verweist darauf, erst einmal die aktuelle Situation so zu belassen, wie sie ist.

Erst vor wenigen Tagen hatte die Reality-TV-Darstellerin auf Instagram mit emotionalen Zeilen für Aufsehen gesorgt. "Mein Geduldsfaden ist heute gerissen. Ich habe die ganze Zeit öffentlich gelogen, weil ich mich schäme und meine Gefühle echt waren und deine?", schrieb sie und fügte hinzu: "Du hast mich belogen und manipuliert! Ich bin es so leid, einzustecken!" Wer genau Adressat der Vorwürfe war, ließ Pinar offen. Viele Fans deuteten ihre Worte jedoch als Hinweis auf ihren Ex-Partner. Ihre Follower bleiben nun gespannt, ob sich die beiden doch noch weiter annähern – oder voneinander entfernen.

RTLZWEI Pinar Sevim: Teilnehmerin bei "Der Promihof"

Joyn Pinar Sevim bei "Promi Big Brother" 2025

Sat1 Pinar Sevim zieht ins Promi Big Brother-Haus 2025 ein