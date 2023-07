Kollegial: So half Frank Sinatra der Karriere Tony Bennetts!

Die Musikwelt trauert um einen Großen! Der Sänger Tony Bennett ist im Alter von 96 Jahren verstorben. Zahlreiche prominente Kollegen nehmen im Netz Abschied von der Musiklegende. Die beeindruckende Karriere des Stimmwunders lässt sich tatsächlich auf eine besondere Unterstützung zurückführen, die er vor vielen Jahren erhalten hatte: Es war ausgerechnet der Sänger Frank Sinatra (✝82), der Tonys Karriere auf die Sprünge geholfen hatte!

In einer Ausgabe des Life-Magazins aus dem Jahr 1965 hatte Frank seine liebsten Musiker aufgezählt. Dabei war ausgerechnet Tonys Name gefallen: "Für mich ist Tony Bennett der beste Sänger in diesem Geschäft." In seiner Autobiografie "Life Is A Gift" hatte sich der Betroffene Jahre später dankbar für die Wertschätzung seines Kollegen gezeigt: "Diese Aussage hat mich umgehauen und buchstäblich mein Leben verändert. Nachdem Frank gesagt hatte, dass ich sein Lieblingssänger sei, wollte jeder einen Auftritt von mir hören. Das war wahrscheinlich das Großzügigste, was ein Künstler je für einen anderen getan hat."

Tonys Familie hatte nach dessen Tod mitgeteilt, dass er bis zuletzt musikalisch aktiv gewesen sei. Einen seiner größten Hits hatte der Sänger kurz vor Ende seines Lebens noch einmal zum Besten gegeben, wie seine Angehörigen auf Facebook bekannt gaben: "Tony ist heute von uns gegangen, aber er hat neulich noch an seinem Klavier gesungen, und sein letzter Song war 'Because Of You', sein erster Nummer-eins-Hit."

Getty Images Tony Bennett im September 2015

Getty Images Frank Sinatra im Jahr 1955

Getty Images Tony Bennett

