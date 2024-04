Martin Scorsese plant Biopic für Swing-Legende Frank Sinatra

In Hollywood scheint es derzeit Biopics zu regnen. Nun plant der Kultregisseur Martin Scorsese (81) bereits den nächsten biografischen Film und widmet sich dabei erneut einem großen Musiker: Es soll sich um niemand Geringeres als Frank Sinatra (✝82) drehen. Obwohl die Erben des Sängers bisher wohl noch keiner Verfilmung vollständig zugestimmt haben, soll Martin schon konkrete Pläne haben. Wie unter anderem Variety berichtet, hat der Oscar-Preisträger eine sehr genaue Vorstellung davon, welche Schauspieler in die Hauptrollen schlüpfen sollen: Als Sinatra selbst hätte er wohl gerne Leonardo DiCaprio (49). Dessen Ehefrau Ava Gardner soll von Jennifer Lawrence (33) gespielt werden.

Es ist allerdings nicht der erste Versuch von Martin, einen Film über Sinatras Leben zu machen. Bereits 2009 hieß es, dass er in Verhandlungen mit den Kindern des "New York, New York"-Interpreten sei. Doch offenbar gab es damals Uneinigkeiten, wie dieser in dem Streifen dargestellt werden soll. Wie New York Post damals schrieb, wollte der heute 81-Jährige einen "gewalttätigen, sexuell geladenen, trinkfesten Frank" auf die Leinwand bringen, die Kinder hingegen wollten seine sanfte Seite sehen. Das Projekt wurde eingestampft. Böses Blut zwischen den Parteien scheint es aber nicht zu geben. "Marty und ich sind schon seit langer Zeit Tanzpartner und er ist mir nicht ein einziges Mal auf die Zehen getreten", betont Tina Sinatra nun gegenüber TMZ.

Es bleibt also spannend, was die Sinatra-Fans in dem Film erwarten wird. Derweil gibt es jede Menge andere Musiker-Biopics, um die Wartezeit zu überbrücken. 2022 eroberte "Elvis" mit Austin Butler (32) in der Hauptrolle die Kinos. Aktuell können Fans die Geschichte von Amy Winehouse (✝27) in "Back to Black" auf der Leinwand verfolgen. Außerdem ist ein Biopic über Folk-Ikone Bob Dylan (82) mit Timothée Chalamet (28) in Produktion und ein Film über Rockstar Bruce Springsteen (74) soll in den Kinderschuhen stecken. Bei letzterem ist "The Bear"-Star Jeremy Allen White (33) wohl als Protagonist im Gespräch.

Anzeige Anzeige

Getty Images Leonardo DiCaprio, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Frank Sintara im Jahr 1970

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie fändet ihr ein Biopic über Frank Sinatra? Toll, er soll ja ein sehr spannendes Leben gehabt haben! Na ja, für mich gibt es interessantere Musiker. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de