Ozempic: Diese Promis gestehen die Nutzung der Abnehmspritze

Unter den Promis ist das Medikament Ozempic mittlerweile ein regelrechter Trend geworden. Doch nicht alle geben offen zu, die Spritze zur Unterstützung des Gewichtsverlusts genutzt zu haben. Andere wiederum scheinen kein Problem damit zu haben, offen zuzugeben, dass hinter ihrer Abnahme nicht nur pure Willensstärke steckt. Wie das Magazin Buzzfeed berichtet, hat Kelly Osbourne (40) selbstbewusst verkündet: "Ich finde das großartig. Es gibt unzählige Möglichkeiten, Gewicht zu verlieren. Warum sollte man es nicht mit etwas tun, das nicht so langweilig ist wie Sport?" Die Musikerin ist längst nicht die einzige, die auf Ozempic schwört.

Auch Schauspielerin Rebel Wilson (45), für die sich durch ihre Abnahme sogar neue Karrierechancen ergaben, hält die Verwendung des Medikaments keineswegs geheim. Dennoch betont sie: "Ich bin fest davon überzeugt, dass junge Frauen nicht versuchen sollten, wie Victoria's Secret-Models auszusehen – sie sollten einfach sie selbst sein. Ich weiß, dass meine Beziehung zum Essen kompliziert ist." Doch längst nicht alle Stars gehen so offen mit dem Thema um. Obwohl seit einem Song von ihrem Ex Travis Scott (34) mit dem Text 'Sie nimmt Ozempic, versucht, anders zu sein, versucht, eine neue Frau zu sein' Gerüchte kursieren, dass auch Kylie Jenner (28) sich das Medikament zunutze gemacht hat, beteuert sie das Gegenteil.

Weitere Promis, die offen gestanden haben, dass hinter ihrer Abnahme eine medikamentöse Behandlung steckt, sind beispielsweise Elon Musk (54), Oprah Winfrey (71) oder Comedian Chelsea Handler (50). Letztere verriet überraschenderweise sogar: "Also, meine Anti-Aging-Ärztin gibt es einfach an jeden aus. Ich wusste nicht einmal, dass ich es einnahm. Sie sagte: 'Wenn Sie jemals fünf Pfund abnehmen wollen, ist das gut.'" Ob bald weitere Promis offen über ihre Ozempic-Einnahme sprechen werden, bleibt abzuwarten. Bereits jetzt lässt sich in der Welt der Stars ein starker Trend zur Verwendung des Medikaments erkennen.

Getty Images Kelly Osbourne im Oktober 2024

Getty Images Rebel Wilson bei den Governors Awards 2024

IMAGO / MediaPunch Kylie Jenner, 2022