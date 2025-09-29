Jubiläum: Rebel Wilson und Ramona teilen Hochzeitserinnerung

Rebel Wilson (45) und Ramona Agruma haben ihr einjähriges Ehejubiläum auf besondere Weise gefeiert. Auf Instagram teilten die zwei einen Moment ihrer romantischen Hochzeitsfeier, als sie ihre Gäste mit einem spektakulären Feuerwerk überraschten. In einem Video sieht man die beiden auf einem Balkon stehen, wo sie mit Getränken in der Hand ihren Dank aussprachen. Ramona sagte: "Danke, dass jeder von euch hier ist. Es ist sehr, sehr besonders. Wir haben eine kleine Überraschung für euch." Danach richtet sich die Kamera auf das beeindruckende Feuerwerk, das den Himmel über dem Wasser erleuchtete und von Applaus und Jubel begleitet wurde. "Feuerwerk damals und Feuerwerk heute", schreibt Ramona zu ihrem Post.

Die Designerin veröffentlichte außerdem einige berührende Hochzeitsfotos und feierte den Anlass mit einem weiteren romantischen Beitrag. Zu den Bildern, die das Paar unter anderem Händchen haltend in weißen Kleidern und vor einem aufregenden Feuerwerk zeigen, schrieb sie: "Ein Jahr verheiratet und fast vier Jahre zusammen. Auf unsere Liebe und unsere Familie. Ich liebe dich." Auch Rebel gewährte bereits Einblicke in ihr Jubiläum: Die Schauspielerin veröffentlichte Schnappschüsse, auf denen sie, Ramona und ihre Tochter Royce vor dem traditionsreichen Hotel Claridge's in London posieren. Ein besonderes Dessert – mit den Worten "Alles Gute zum ersten Jahrestag R & R" kunstvoll in Schokolade geschrieben – krönte den Abend.

Die Hochzeit selbst war ein unvergessliches Ereignis. Rebel und Ramona wählten Sardinien als Ort ihrer Zeremonie, inspiriert von einem frühen romantischen Urlaub dort. Unter einem Blumenbogen und in perfekt aufeinander abgestimmten Kleidern gaben sie sich das Jawort im exklusiven Hotel Cala di Volpe. Einige Monate später folgte eine legale Trauung in Rebels Heimatland Australien, die persönlicher nicht hätte sein können. "Meine Schwester Liberty leitete unsere standesamtliche Hochzeit in Sydney", schwärmte der Pitch Perfect-Star damals im Netz und ergänzte: "Es bedeutete, dass meine 94-jährige Großmutter Gar kommen konnte, was für uns sehr besonders war, sie dabei zu haben, und es fühlte sich einfach richtig an, es in meiner Heimatstadt zu tun, zu dieser herrlichen Jahreszeit!"

Anzeige Anzeige

Instagram / ramonaagruma Rebel Wilson und Ramona Agruma, Juni 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson und Ramona Agruma mit ihrer Tochter Royce, September 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / ramonaagruma Ramona Agruma und Rebel Wilson, Mai 2025