Fans traurig über Barbara, Thomas & Günther Jauchs Abschied

Es ist das Ende einer Ära: Günther Jauch (69), Thomas Gottschalk (75) und Barbara Schöneberger (51) haben gemeinsam ihre Abschiedsshow von Denn sie wissen nicht, was passiert gefeiert. Am 6. Dezember verabschiedete sich das beliebte Moderatoren-Trio unter großem Applaus von ihrem Publikum. Für Thomas war es gleichzeitig das endgültige Ende seiner beeindruckenden TV-Karriere, die ihn über Jahrzehnte auf die Bildschirme der Zuschauer brachte. Während des emotionalen Finales verließ Thomas unter goldenem Konfetti und zu den Klängen von "Rockin' All Over the World" das Studio. Barbara und Günther hingegen ziehen sich nur aus der Moderation der Show zurück und werden weiterhin im Fernsehen zu sehen sein.

Barbara teilte zum Abschluss ein letztes gemeinsames Foto mit ihren Kollegen auf Instagram und schrieb dazu: "Ich werd's vermissen." Die Fans reagierten zahlreich und ließen ihrer Trauer in den Kommentaren freien Lauf. "Danke für sieben Jahre beste Unterhaltung. Schade, dass ihr nicht zu zweit weitermacht. Mit ganz neuer Besetzung kann ich mir nicht vorstellen, dass das funktioniert. Das Format ist, glaube ich, nicht wegen des Konzepts, sondern eher durch euch drei so erfolgreich", schrieb einer von ihnen. Ein anderer fügte hinzu: "Das beste Trio ever!" Die einzigartige Dynamik zwischen den Dreien war es, die das Showformat über die Jahre so erfolgreich machte. Viele können sich die Sendung ohne sie kaum mehr vorstellen. "Ihr werdet mir fehlen! Danke für so viele tolle Shows", kommentierte ein Fan.

Schon vor wenigen Wochen war hinter den Kulissen spekuliert worden, dass nicht nur Thomas seine Samstagabend-Karriere beenden würde. Auch Barbara und Günther sollen ihren Abschied von "Denn sie wissen nicht, was passiert" geplant und dies im Vorfeld der Show im engen Kreis diskutiert haben. Die Produktion arbeitete laut Bild-Informationen fleißig an einer Neuauflage, bei der neue TV-Gesichter die vakanten Plätze füllen sollten. Wer das Format in Zukunft übernehmen würde, ließ der Sender damals noch offen. Doch schon damals herrschte in der Branche großes Interesse und es wurde wild spekuliert, welche bekannten Persönlichkeiten das beliebte Trio ersetzen könnten.

Instagram / barbara.schoeneberger Barbara Schöneberger, Thomas Gottschalk und Günther Jauch, Dezember 2025

Getty Images Thomas Gottschalk und Günther Jauch, Februar 2025

Getty Images Barbara Schöneberger mit ihrer "Goldenen Henne", September 2025