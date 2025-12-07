"Vater-Sohn-Beziehung": Wird Olli Pocher Thomas' Nachfolger?

Ein Abschied mit leisen Tönen und lauten Spekulationen: In der neuen Folge des Podcasts "Die Pochers – frisch recycelt" sprechen Oliver Pocher (47) und seine Ex Alessandra Meyer-Wölden (42) über Thomas Gottschalks (75) Krebsdiagnose und dessen TV-Abschied. Der Show-Titan erscheint in der Sendung "Denn sie wissen nicht, was passiert" nur noch als Gast, nachdem er die Show über Jahre geprägt hat. Während Fans rätseln, wer künftig das Zepter schwingt, liefert Olli selbst einen aufhorchenden Hinweis: Thomas habe ihn vor Kurzem als seinen "Nachfolger" bezeichnet. Die Frage, ob ausgerechnet Olli derjenige wird, der in die Fußstapfen des Moderators tritt, steht damit plötzlich greifbar im Raum.

Im Podcast wird deutlich, wie nah sich die beiden Entertainer stehen. Olli erzählt, Thomas habe diese Nachfolger-Idee nicht zum ersten Mal geäußert – sogar bei einem seiner Geburtstage sei das Thema schon gefallen. Zudem waren Olli und Sandy im Mai zu Thomas' 75. Geburtstag auf Sylt eingeladen. Das Band zwischen den beiden beschreibt Alessandra sehr persönlich: "Es ist eine Vater-Sohn-Beziehung." Auch inhaltlich sieht sie eine Linie: Thomas erkenne in Olli "eine junge Version" seiner selbst – mit "dem ganzen Potenzial", das noch in ihm stecke. Geschätzt werde vor allem Ollis unverblümte Offenheit. "Ich sage, was ich denke", so der Comedian sinngemäß über die Parallelen.

Passend zum Abschied aus der RTL-Show meldete sich Thomas ganz persönlich auf Instagram bei seinen Fans. Mit bewegenden Worten nahm die TV-Legende seinen Rückzug zum Anlass für eine ermutigende Botschaft: "Macht euch bitte um mich keine Sorgen. Ihr wisst, dass ich die Dinge positiv angehe. Das tue ich auch in diesem Falle." Obwohl die Krebsdiagnose viele verunsicherte, zeigte der Moderator sich wie immer optimistisch. Er ermutigte seine Community, die Ausstrahlung seiner Sendung live mitzuerleben. "Ich bin auf jeden Fall dabei", kündigte Thomas an.

Anzeige Anzeige

Thomas Burg Oliver Pocher und Thomas Gottschalk, TV-Gesichter

Anzeige Anzeige

IMAGO / Future Image Oliver Pocher bei der Premiere des Theaterstücks "Der eingebildet Kranke", 2025

Anzeige Anzeige

Imago Auftritt bei der ARD-Show: Thomas Gottschalk beim Adventsfest der 100.000 Lichter 2024 in Suhl