TV-Abschied: Darum verließ Thomas Gottschalk Show vorzeitig

Thomas Gottschalk (75) hat seine große Abschiedsshow bei Denn sie wissen nicht, was passiert am Samstagabend früher verlassen – und zwar gegen kurz nach 22 Uhr. Die Live-Sendung war eigentlich bis Mitternacht geplant. Der Moderator verabschiedete sich unter Applaus und Konfettiregen von der Bühne und ging gemeinsam mit seiner Partnerin. Mit von der Partie waren seine langjährigen Showgefährten Günther Jauch (69) und Barbara Schöneberger (51). Für viele Zuschauer kam der frühe Abgang überraschend, doch hinter dem Timing steckte ein klarer Plan – und ein sehr persönlicher Grund. Wie Günther Jauch gegenüber RTL erklärte, war die vorzeitige Verabschiedung bewusst gewählt: "Wir wollten uns nicht im Mitternachts-Ghetto von ihm verabschieden, sondern so, wie Thomas auch war, in dem Moment, wo die meisten Leute ihm zuschauen und genau zu der Zeit sollte es auch sein."

Das entsprach auch dem Wunsch von Thomas, der erst vor wenigen Tagen seine Krebserkrankung öffentlich machte. Barbara ergänzte: "Er hat ja auch im Interview selbst gesagt, dass es gegen Abend für ihn immer schwieriger wird und dann war es für ihn auch der perfekte Moment, der ja auch so mit ihm abgesprochen war." In der Sendung hatte Thomas offen erzählt, dass er wegen der Medikamente mit "Brain Fog" kämpfe, der später am Abend stärker werde. Für Günther war es dennoch ein runder Abschied. "Es war natürlich unser großer Abend für Thomas und er hat sich großartig präsentiert. Es war ein würdiger Abschied, da ist ein ganz Großer gegangen", betonte der Moderator.

Der Abend spiegelte die Nähe zwischen den drei TV-Gesichtern wider. Thomas und Günther führten ein persönliches Gespräch abseits vom Trubel, in dem der Moderator seine Situation ruhig und klar einordnete. Barbara hielt den Rahmen, sorgte für Leichtigkeit und den passenden Ton zwischen Nostalgie und Feierlaune. Freunde wie Mike Krüger (73) sorgten für musikalische und humorvolle Momente, die die gemeinsame Geschichte aufleben ließen. Am Ende wirkte vieles wie ein Treffen unter Weggefährten, die ein Kapitel voller TV-Abenteuer schließen. Thomas blickte nach vorn, sprach von der kommenden Ruhe und davon, den nächsten Lebensabschnitt bewusst anzugehen. Abschließend betonte er mit einem Augenzwinkern: "Mir geht es ausgezeichnet, ich freue mich auf die Rente."

RTL / Julia Feldhagen Thomas Gottschalk bei seiner Abschiedsshow, Dezember 2025

Instagram / barbara.schoeneberger Barbara Schöneberger, Thomas Gottschalk und Günther Jauch, Dezember 2025

RTL / Julia Feldhagen Günther Jauch und Thomas Gottschalk, Dezember 2025