Krebs: Annika Hoenig spendet Thomas Gottschalks Frau Trost

Annika Hoenig (40) hat in Köln eine herzliche Botschaft an Karina Gottschalk gerichtet, während ganz Deutschland über die Krebsdiagnose von Thomas Gottschalk (75) spricht. Bei der X-mas Wonderland-Party von Influencerin Kate Merlan (38) machte Annika deutlich, was ihr auf dem Herzen liegt. Sie war mit einer Freundin vor Ort, denn Ehemann Heinz Hoenig (74) blieb aus beruflichen Gründen fern – ihm gehe es gut, wie sie betonte. Anlass der bewegten Worte ist Thomas, der seit Juli gegen einen bösartigen Tumor kämpft und starke Medikamente nimmt. Annika sagte gegenüber RTL: "Ich wünsche auch seiner Ehefrau viel Kraft. Ich kann aus Erfahrung sprechen. Ich weiß, was das auch für die Angehörigen bedeutet."

Die Schauspieler-Gattin erinnerte außerdem an die Verbundenheit ihrer Familie mit dem Kult-Moderator. Heinz habe schon neben Thomas auf der Wetten, dass...?-Couch gesessen, die Nachricht von der Krankheit berühre sie daher besonders. Annika machte klar, dass ihre Gedanken bei beiden seien: "Familie Hoenig wünscht Familie Gottschalk von Herzen alles Gute!", sagte sie zu RTL. Gleichzeitig gab sie ein kurzes Update zu Heinz: Er habe den Abend aus positivem Grund verpasst, weil er beruflich eingebunden sei, und lasse Grüße ausrichten. Während Thomas weiterhin gegen den Tumor ankämpft, steht Karina an seiner Seite. Nach RTL-Informationen wird Thomas am Samstag in "Denn sie wissen nicht, was passiert" noch einmal auf der großen Bühne zu sehen sein.

Im vergangenen Jahr hatte Heinz eine lange Klinik-Odyssee hinter sich. Nach Herzproblemen folgten mehrere Operationen, ein künstliches Koma und schließlich die Entfernung der Speiseröhre. Annika begleitete jeden Schritt und blickt heute mit spürbarem Stolz auf den Weg zurück in den Alltag: Gesundheit sei für sie und ihre Familie das höchste Gut, alles andere ein Bonus. Auch bei Thomas und Karina spielt das Miteinander eine zentrale Rolle. Karina achtet aufmerksam auf ihren Mann, kennt seine Routinen und reagiert, wenn sich etwas verändert. Diese Nähe gibt Orientierung und Halt, wenn Termine, Behandlungen und Kräftezehrendes den Ablauf bestimmen. Zwei Paare, zwei Geschichten – verbunden durch Zusammenhalt, Fürsorge und die leise Stärke, die im Hintergrund so viel möglich macht.

Anzeige Anzeige

Instagram / anni.ka_hoenig Annika Kärsten-Hoenig, Autorin und Frau von Heinz Hoenig

Anzeige Anzeige

Imago Heinz Hoenig und Thomas Gottschalk in "Eine Frau namens Harry", 1990

Anzeige Anzeige