13 Jahre: Das ist Christoph Maria Herbsts Ehegeheimnis

Christoph Maria Herbst (59), bekannt aus seiner Kultrolle als Bernd Stromberg, hat Einblicke in sein Privatleben gewährt und dabei sein Ehegeheimnis verraten. Der 59-jährige Schauspieler ist seit 13 Jahren glücklich mit seiner Frau Gysi verheiratet, die als Übersetzerin tätig ist. Sein Rezept für eine funktionierende Beziehung ist simpel und wirkungsvoll: Streitigkeiten werden nie mit ins Bett genommen. "Wir gehen immer nur friedfertig abends in die Kiste", erklärte Christoph im Interview mit Gala.

Dabei betonte er, dass dieser Umgang mit Konflikten vor allem der Verdienst seiner Frau sei. "Das ist wirklich der Anteil, der massiv von Gysi ausgeht. Und das habe ich gelernt und das kann man lernen", fasste er zusammen und machte damit deutlich, dass gegenseitiges Bemühen einen großen Einfluss auf das Eheglück hat. Abseits der Öffentlichkeit führt das Paar ein harmonisches Leben, fernab des fiktiven Bürochaos, das Christophs Paraderolle im Fernsehen prägt. Während er beruflich mit markanten Sprüchen und einer Prise Zynismus brilliert, zeigt er sich privat von seiner liebevollen Seite. So gibt es für den gebürtigen Wuppertaler nichts Schöneres, als seiner Gysi ihr indisches Lieblingsessen zu kochen.

Nicht nur privat, sondern auch beruflich bleibt Christoph seinem Erfolgsrezept treu. Im neuen Kinofilm "Stromberg – Wieder alles wie immer" stand der Schauspieler erneut als Bernd Stromberg vor der Kamera. Über seine Beziehung zu der Kultfigur sprach er im Interview mit dem Stern ganz offen: "Stromberg ist eine schöne Hassliebe", verriet er. Nach der langen Drehpause freute sich der Serienstar aber wieder auf sein bekanntes Alter Ego: "Das Comeback fühlt sich auch eher an wie ein Extraschluck aus der Pulle mit besonders leckerem Inhalt."

Getty Images Christoph Maria Herbst in Zürich, Oktober 2024

Getty Images Gisi und Christoph Maria Herbst im Juni 2024

Getty Images Christoph Maria Herbst bei der Premiere von "Stromberg – Wieder alles wie immer"