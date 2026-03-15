Nach Kritik: Natascha-Kampusch-Doku wird nicht ausgestrahlt

Der österreichische Sender ORF hat kurz vor der geplanten Ausstrahlung die umstrittene Dokumentation über Natascha Kampusch (38) aus dem Programm genommen. Die für Montagabend angesetzte "Thema Spezial"-Sendung mit dem Titel "Natascha Kampusch - Gefangen in Freiheit" werde vorerst nicht gezeigt, teilte der Sender auf orf.at mit. Als Grund nannte man "unterschiedliche Auffassungen betreffend die Persönlichkeitsrechte von Natascha Kampusch". Man wolle sich "Zeit für eine entsprechende finale Abklärung geben", heißt es in der Stellungnahme. Die 95-minütige Dokumentation von Journalist Christoph Feurstein sollte ursprünglich das Schicksal des Entführungsopfers vom Tag ihres Verschwindens am 2. März 1998 bis in die Gegenwart nachzeichnen.

Die Verbrechensopferhilfe Weißer Ring begrüßte die Entscheidung des Senders und gab bekannt, im Vorfeld bereits Bedenken hinsichtlich der Ausstrahlung geäußert zu haben. Die Organisation hatte sogar rechtliche Schritte zur Prüfung eingeleitet. Mediale Aufmerksamkeit könne für Betroffene sehr belastend sein und unabsehbare Konsequenzen mit sich ziehen, erklärte der Weiße Ring. Gleichzeitig wies die Opferhilfeeinrichtung darauf hin, dass bereits durch die Vorberichterstattung ein erheblicher Schaden entstanden sei. Besonders kritisiert wurde in den vergangenen Tagen, dass die Sendung auch mit Verweisen auf den aktuellen Gesundheitszustand von Natascha beworben wurde. Laut der österreichischen Zeitung Der Standard sollen sich sogar die Ärzte der 38-Jährigen gegen die Dokumentation ausgesprochen haben.

Natascha wurde im Alter von zehn Jahren entführt und war über acht Jahre lang in der Gewalt ihres Entführers, bevor ihr im August 2006 die Flucht gelang. Seitdem steht sie immer wieder im öffentlichen Interesse und hat sich in der Vergangenheit auch selbst zu ihrem Schicksal geäußert. In der nun gestoppten Dokumentation sollte offenbar auch Nataschas Familie zu Wort kommen. Laut Vorabberichterstattung des ORF hatte die heute 38-Jährige jedoch einen Zusammenbruch erlitten, was zusätzliche Kritik an der geplanten Ausstrahlung hervorrief.

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Imago Natascha Kampusch bei der ZDF-Talkshow "Markus Lanz", Oktober 2019

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Imago Natascha Kampusch in der ZDF-Talkshow "Markus Lanz", August 2016

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Getty Images Natascha Kampusch im Februar 2011 in München