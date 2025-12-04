So steht Christoph Maria Herbst zu neuer "Stromberg"-Staffel

Am Montagabend war es so weit: Die Weltpremiere des neuen Stromberg-Kinofilms wurde in Berlin gefeiert – und das mit großem Aufsehen. Fünf Kinosäle gleichzeitig wurden mit dem Film bespielt, während eine aufwendige Pre-Show, moderiert von Steven Gätjen (53), das Event einleitete. Stargast Christoph Maria Herbst (59), der seit Jahren untrennbar mit der Rolle des Büro-Machthabers Bernd Stromberg verbunden ist, stand im Zentrum der Aufmerksamkeit. Der Schauspieler sorgte dabei für Gesprächsstoff, als er auf die Möglichkeit einer neuen Serienstaffel angesprochen wurde. "Ich habe da ehrlicherweise noch nicht drüber nachgedacht. Aber es ist einen Gedanken wert", ließ er in einem Gespräch auf der Bühne laut DWDL durchblicken.

Die Premiere zog nicht nur Fans vor Ort in ihren Bann, sondern auch über 20.000 Zuschauer, die das Spektakel in über 200 Kinos deutschlandweit verfolgen konnten. Nach einer aufwendig inszenierten Pre-Show und zahllosen Danksagungen begann schließlich der Film, der mit zahlreichen Pointen und Anspielungen auf die ursprüngliche Serie prall gefüllt ist. Trotz des positiven Zuspruchs merkten einige an, dass ihm die direkte, kompakte Atmosphäre der ursprünglichen "Stromberg"-Serienfolgen fehlt. Dennoch ließ das Ende des Films Raum für Spekulationen über eine mögliche Rückkehr ins serielle Format. Auch Christoph Maria Herbst schürte diese Hoffnungen weiter, indem er Autor Ralf Husmann lobte: "Ich glaube, Ralf sind beim Schreiben weitere graue Zellen gewachsen. Der könnte sich mehr vorstellen, was man noch mit 'Stromberg' machen kann."

Christoph Maria Herbst, der durch die Serie zur Kultfigur avancierte, hat in der Vergangenheit mehrfach von seiner Liebe zur Figur Stromberg erzählt. Privat bleibt der Schauspieler bodenständig und zeigt sich für seine humorvolle und geerdete Art bekannt. Die Premiere bot ihm die Gelegenheit, erneut zu zeigen, warum er so gut in die Rolle des sarkastischen Bürochefs passt, die ihn für viele unsterblich gemacht hat. Ob es eine Rückkehr ins Fernsehen geben wird, bleibt abzuwarten. Fans der Serie hätten daran jedoch sicher ebenso viel Freude wie an dem gelungenen Kinoabend in Berlin.

Anzeige Anzeige

Getty Images Christoph Maria Herbst bei der Premiere von "Stromberg – Wieder Alles Wie Immer" im Zoo Palast, Berlin, 1. Dezember 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Laszlo Branko Breiding, Milena Dreißig, Christoph Maria Herbst, Bjarne Mädel, Diana Staehly und Oliver Wnuk bei der Premiere von "Stromberg", 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Oliver Wnuk, Milena Dreissig, Christoph Maria Herbst, Diana Staehly und Bjarne Mädel, 2014

Anzeige