Neuer Trailer: "Stromberg"-Kinofilm vereint altes Team

Christoph Maria Herbst (59) kehrt in seiner Kultrolle als Bernd Stromberg zurück! Ab dem 4. Dezember sorgt das Sequel "Stromberg – Wieder alles wie immer" für frischen Wind im Kino und in der Welt der Capitol-Versicherung. Der neue YouTube-Trailer verspricht ein Wiedersehen voller Chaos und Charme: Mit dabei sind viele bekannte Gesichter wie Bjarne Mädel (57) als Ernie, Oliver Wnuk (49) als Ulf, Milena Dreißig als Jennifer und Diana Staehly (47) als Tanja. Doch Stromberg wäre nicht Stromberg, wenn die Zusammenkunft nicht schnell aus dem Ruder laufen würde – sehr zur Freude aller Fans.

Der Film spielt mehr als zehn Jahre nach dem letzten Kinoabenteuer und ganze 21 Jahre nach dem Serienstart – und setzt dabei gekonnt auf nostalgischen Charme mit einer ordentlichen Portion Selbstironie. Beim großen Wiedersehen der Capitol-Belegschaft dauert es natürlich nicht lange, bis alles in bester Stromberg-Manier eskaliert. Der Trailer verspricht bissige Sprüche, peinliche Momente und die spannende Frage, ob sich der Chef aller Chefs überhaupt verändert hat. Das Drehbuch stammt erneut von Serienschöpfer Ralf Husmann, die Regie übernimmt wie gewohnt Arne Feldhusen, und auch die Produktion liegt in erfahrenen Händen: MadeFor Film, Prime Video und SevenPictures bringen das Comeback gemeinsam auf die Leinwand.

Auch abseits des Kinostarts dürfen sich Fans über gute Nachrichten freuen: Nach einer exklusiven Premiere auf Prime Video im kommenden Jahr wird der Film später laut "fernsehserien.de" auch im Free-TV auf ProSieben zu sehen sein. Für Christoph Maria Herbst bedeutet das nicht nur ein Wiedersehen mit alten Kolleginnen und Kollegen, sondern auch ein Wiederaufleben seiner Kultfigur, die ihn bis heute begleitet. Schon in früheren Interviews verriet der Schauspieler, dass ihm Bernd Stromberg so sehr ans Herz gewachsen sei, dass er ihn sogar privat hin und wieder zitiere. Fans der Serie dürfen also gespannt sein, wie viel "Stromberg" noch in dem Charakter steckt – oder ob selbst Bernd Stromberg inzwischen dazugelernt hat.

Getty Images Christoph Maria Herbst im Dezember 2024

Getty Images Christoph Maria Herbst, Milena Dreißig und Bjarne Mädel, 2014 in Köln

Getty Images Christoph Maria Herbst bei der "Der Nachname"-Premiere im September 2022