So beeinflussen Leo DiCaprios Zwangsstörungen seine Karriere

Leonardo DiCaprio (51) hat erstmals offen über seinen langjährigen Kampf mit einer Zwangsstörung gesprochen und enthüllt, wie sehr diese Erkrankung seinen Alltag am Filmset beeinflusst. Der Schauspieler, der mit Blockbustern wie Titanic, "The Wolf of Wall Street" und "Inception" weltberühmt wurde, leidet seit Jahren unter einer obsessiv-kompulsiven Störung, kurz OCD. Besonders ausgeprägt ist bei ihm der Zwang, auf Kaugummiflecken treten zu müssen, wenn er über die Straße läuft. "Mein Ding war, nicht auf Risse zu treten oder nicht auf bestimmte Dinge zu treten. Manchmal hat es zehn Minuten gedauert, bis ich am Set war, weil ich hin und her gelaufen bin und auf Kaugummiflecken getreten bin", erklärte Leonardo laut Mirror. Auch das wiederholte Durchschreiten von Türrahmen gehört zu seinen zwanghaften Verhaltensweisen, die die Dreharbeiten gelegentlich verzögert haben.

Die Auswirkungen dieser Erkrankung sind für sein Team am Set deutlich spürbar. Seine Visagistin und sein Assistent berichteten, dass sie oft zusätzliche Zeit einplanen mussten, um Leonardo zum Set zu begleiten. "Ich erinnere mich, wie meine Visagistin und mein Assistent mich zum Set gebracht haben und sagten: 'Oh Gott, wir werden zehn Minuten brauchen, um ihn dorthin zu bringen, weil er zurückgehen und auf das Ding treten, diese Tür berühren und rein und herausgehen muss'", berichtete der Oscar-Preisträger. Trotz dieser Herausforderungen betont Leonardo gegenüber dem Express, dass er sich weigert, die Störung sein Leben kontrollieren zu lassen.

Leonardo zählte während seiner beeindruckenden Karriere bereits achtmal zu den Nominierten für den wichtigsten Filmpreis der Welt, gewonnen hatte er aber nur ein einziges Mal. Seine Oscar-Reise begann schon 1994 mit der Nominierung für "Gilbert Grape – Irgendwo in Iowa", wo er an der Seite von Johnny Depp (62) spielte. Trotz großer Hoffnungen blieb ihm die begehrte Trophäe damals noch verwehrt. Auch weitere Hauptrollen wie in "Aviator", "Blood Diamond" und "The Wolf of Wall Street" brachten ihm zwar viel Anerkennung, führten jedoch nicht zum Sieg – andere Schauspieler wie Jamie Foxx (58) oder Matthew McConaughey (56) wurden ausgezeichnet, während Leonardo leer ausging. Für "The Revenant" durfte der Hollywood-Star dann 2016 endlich jubeln: Nach fünf Nominierungen erhielt er für seine Rolle als Hugh Glass den langersehnten Oscar.

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Imago Leonardo DiCaprio bei den Golden Globe Awards 2026

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Getty Images Leonardo DiCaprio spricht beim TIME-Event "A Year In Time" 2025

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Collection Christophel; ActionPress Leonardo DiCaprio und Johnny Depp in "Gilbert Grape - Irgendwo in Iowa"