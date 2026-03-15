"Lizzie McGuire"-Reboot? Hilary Duff verpasst Fans Dämpfer

Hilary Duff (38) hat ihren Fans eine enttäuschende Nachricht zu einem möglichen "Lizzie McGuire"-Reboot überbracht. In einem Interview im Podcast "On Purpose With Jay Shetty" verriet die Schauspielerin jetzt, dass sie sich eine Rückkehr der beliebten Disney-Channel-Serie frühestens in einigen Jahrzehnten vorstellen könne. "Ich war wirklich aufgeregt, als ich über sie mit 30 nachdachte und darüber, was sie mit 30 durchmachen würde. Aber jetzt kann ich sie nicht wirklich mit 40 sehen. Vielleicht könnte ich anfangen, sie so um die 55, 60 zu sehen", erklärte Hilary. Die Aussage dürfte viele Fans enttäuschen, die auf ein baldiges Comeback der Kultfigur gehofft hatten.

Bereits 2020 hatte Disney+ ein Reboot der Serie angekündigt, das Projekt wurde jedoch schnell wieder eingestellt. Laut Berichten wollte der Streamingdienst eine leichtere, familienfreundlichere Geschichte erzählen, als Hilary es sich vorgestellt hatte. Die Schauspielerin hatte damals eine authentischere Darstellung einer 30-jährigen Lizzie im Sinn, doch Disney+ und sie konnten sich nicht auf eine gemeinsame Vision einigen. Nun scheint auch eine Umsetzung in naher Zukunft vom Tisch zu sein, so TMZ.

Die Serie "Lizzie McGuire" lief von 2001 bis 2004 und machte Hilary als Teenager zum Star. In der Show spielte sie ein Mädchen, das sich durch die Höhen und Tiefen der Schulzeit navigierte. Vor wenigen Wochen musste die Schauspielerin einen schweren Verlust verkraften: Ihr ehemaliger Serienpartner Robert Carradine (†71), der Lizzies Vater Sam spielte, verstarb im Alter von 71 Jahren. Hilary hatte sich damals auf Instagram von ihrem Kollegen verabschiedet und geschrieben, dass die Familie McGuire am Set stets Wärme ausgestrahlt habe.

Anzeige Anzeige

Getty Images Hilary Duff, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Hilary Duff bei den Kids' Choice Awards 2003 in Santa Monica.

Anzeige Anzeige

Getty Images Hilary Duff, InStyle Imagemaker Awards 2024