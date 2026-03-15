Silvia Wollny kontert böse Vorwürfe ihres Schwiegersohns

Silvia Wollny (61) geht in die Offensive und wehrt sich entschieden gegen die heftigen Anschuldigungen ihres Schwiegersohns Servet Özbek. In einer ausführlichen Instagram-Story wandte sich die Realitystar-Mutter nun direkt an ihre Fans und stellte klar: "In den letzten Tagen werden über mich öffentlich Behauptungen verbreitet, ich hätte Spenden unterschlagen oder Diebstahl begangen. Diese Vorwürfe sind falsch. Ich habe zu keinem Zeitpunkt Spenden unterschlagen oder mir fremdes Eigentum angeeignet."

Die Elffach-Mama betont, Vertrauen und Unterstützung verantwortungsvoll zu behandeln: "Mir ist Transparenz und ein verantwortungsvoller Umgang mit Vertrauen und Unterstützung sehr wichtig." Gleichzeitig macht sie klar, dass sie die Sache nicht auf sich beruhen lassen will: "Ich nehme diese Anschuldigungen sehr ernst, da solche Aussagen meinem Ruf erheblich schaden können. Aus diesem Grund werde ich die Situation sorgfältig aufklären und behalte mir vor, gegen falsche Tatsachenbehauptungen rechtlich vorzugehen." An ihre Fans richtet sie den Appell, Gerüchte nicht weiterzutragen: "Ich bitte darum, keine ungeprüften oder einseitigen Informationen weiterzuverbreiten und respektvoll mit der Situation umzugehen. Vielen Dank an alle, die besonnen bleiben und sich ihr eigenes Bild machen."

Die schweren Vorwürfe kommen von Servet Özbek, dem Ehemann von Silvias Tochter Loredana (22). Der Schwiegersohn hatte auf Instagram mehrere aufsehenerregende Statements geteilt, in denen er der Familienmatriarchin kriminelles Verhalten vorwarf. Servet behauptete, Silvia habe bei gemeinsamen Dreharbeiten in einem Edeka in Hückelhoven mehrere Sixpacks Wasser und Cola mitgehen lassen. Die öffentliche Auseinandersetzung zwischen dem Schwiegersohn und seiner Schwiegermutter zeigt, dass es in der TV-Familie aktuell gewaltig kracht.

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Instagram / wollnysilvia Silvia Wollny, Medienpersönlichkeit

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Imago Silvia Wollny bei der Staffel-Premiere von "Promis unter Palmen" im Cinenova Köln, 04.02.2026

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Instagram / loredanawollny Loredana Wollny und ihr Mann Servet