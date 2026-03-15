Sam Claflin verrät neue Details zu seiner Körperdysmorphie

Sam Claflin (39) hat sich offen über seinen Kampf mit Körperdysmorphie auseinandergesetzt und dabei detailliert geschildert, wie sehr ihn diese Problematik belastet hat. Der britische Schauspieler sprach im Podcast "Happy Place" von Fearne Cotton (44) über die massiven Schwierigkeiten, die er mit seinem Selbstbild hat, und kritisierte dabei die Kultur der Filmindustrie, die oft hohe Erwartungen an die Körper von Darstellern stellt. Sam beschrieb, dass der ständige Druck, körperlich perfekt auszusehen, dazu geführt habe, dass er sich schlecht gefühlt habe und es ihm manchmal schwerfalle, sich selbst auf der Leinwand anzuschauen. Der 39-Jährige, der unter anderem in Die Tribute von Panem und Peaky Blinders zu sehen war, erklärte, dass er stark davon beeinflusst werde, was andere Menschen über ihn denken.

Im Podcast sprach Sam weiter offen über das Ausmaß dieser Schwierigkeiten. "Ich bin massiv davon betroffen. Ich würde sagen, die meisten Männer sind das, aber bei mir war es ziemlich schlimm", sagte er und betonte: "Es ist wirklich ein Kampf. Es ist wie ein täglicher Kampf. Ich bin sehr davon beeinflusst, was andere Leute denken und ob sie glauben, dass ich gut aussehe oder ein netter Mensch bin." Rückblickend sagte Sam dem Standard, ihm sei klar geworden, dass er die Wahrnehmung anderer über sich verinnerlichte – etwas, das im Rampenlicht und auf Social Media immer ungesünder wurde. "Aber irgendwie habe ich nie wirklich geglaubt, was andere Leute denken. Es war also eher ein Durcheinander, und in meinem Kopf herrschte Chaos, weil Leute mich komplimentierten oder sagten: 'Du siehst heiß aus' oder was auch immer, aber ich höre das nicht, ich glaube nicht, was sie sagen", erklärte er. Er habe verstanden, dass er einen Schritt von den sozialen Medien zurücktreten und sich klarmachen müsse, dass er positivere Selbstgespräche führen sollte, anstatt sich von anderen beeinflussen zu lassen.

Der Schauspieler betonte, dass Themen rund um Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl Menschen weit über die Unterhaltungsbranche hinaus betreffen würden, weshalb es ihm wichtig sei, offen über seine eigenen Erfahrungen zu sprechen. Sam hatte bereits zuvor in einem Interview mit dem Magazin Variety über die Erwartungen Hollywoods an männliche Körper gesprochen und erklärt, dass es die Annahme gebe, dass Männer mit Sixpacks die Filme verkaufen würden. "Es war definitiv wegen der Branche, in der ich arbeite", sagte er damals über die Entwicklung seiner Körperdysmorphie. Der Schauspieler hatte seine Karriere ursprünglich im Theater begonnen, bevor er seinen Durchbruch in "Fluch der Karibik: Fremde Gezeiten" feierte und anschließend in zahlreichen weiteren Produktionen mitwirkte.

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Getty Images Sam Claflin, Oktober 2024

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Getty Images Sam Claflin, Schauspieler

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Getty Images Sam Claflin, Schauspieler