Christoph Maria Herbsts Frau feiert "Stromberg"-Rückkehr

Christoph Maria Herbst (59) feiert seine Rückkehr als Bürotyrann Bernd Stromberg auf der großen Leinwand. Seit vergangenem Donnerstag läuft der neue Film rund um die Kultfigur in den Kinos und erfreut sich großer Beliebtheit bei den Fans. Doch auch privat gibt es Grund zur Freude: Wie der beliebte Schauspieler gegenüber dem Magazin Gala verriet, ist seine Ehefrau Gisi Herbst nicht nur mit ihm, sondern auch mit seiner bekanntesten Rolle eng verbunden. "Da schlagen zwei Herzen in ihrer Brust. Überwiegend hat sie sich aber sehr gefreut, denn sie ist ein großer 'Stromberg'-Fan und liebt diesen Humor", erzählte Christoph.

Die Rückkehr des selbsternannten "Papa", wie sich Bernd Stromberg selbst bezeichnet, bedeutet für Gisi allerdings auch eines: Sie muss sich darauf einstellen, dass sie "morgens immer neben dem 'Papa' aufwacht", wie Christoph im Interview schmunzelnd verriet. Offenbar kennt Gisi den Schauspieler als jemanden, der seinen Rollen mit viel Hingabe und Enthusiasmus nachgeht. Der neue Kinofilm verspricht nicht nur Fans der Serie ein Wiedersehen mit vielen lieb gewonnenen Charakteren, sondern offenbart auch, wie viel Leidenschaft Christoph noch immer in seine Paraderolle steckt.

Christoph und Gisi Herbst sind seit vielen Jahren ein Paar und teilen neben dem Humor auch eine Vorliebe für das kreative Leben. Auch wenn beide weitgehend das Rampenlicht und die Öffentlichkeit meiden, unterstützt Gisi ihren Mann bei seinen Projekten, wo es nur geht. "Stromberg" ist nicht nur Kult, sondern auch der Grund, warum Christoph in Deutschland zu einem gefeierten Schauspieler wurde. Die Serie, die erstmals 2004 ausgestrahlt wurde, ist bis heute ein Meilenstein in der Fernsehlandschaft, und der neue Film zeigt, dass die Begeisterung für die Figur ungebrochen ist – sowohl bei den Fans als auch zu Hause bei Familie Herbst.

Getty Images Christoph Maria Herbst und Gisi auf dem roten Teppich bei der Verleihung der Goldenen Kamera 2019 in Berlin

Getty Images Christoph Maria Herbst, Milena Dreißig und Bjarne Mädel, 2014 in Köln

Imago Christoph Maria Herbst bei der Premiere von "Stromberg – Wieder alles wie immer" im Zoo Palast Berlin

