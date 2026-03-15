Chelsy Davy strahlt am Muttertag: Baby Nummer drei ist da

Chelsy Davy (40) hat am Muttertag, der in Großbritannien dieses Jahr am 15. März gefeiert wird, eine freudige Nachricht mit ihren Fans geteilt: Die Schmuckdesignerin ist zum dritten Mal Mutter geworden. Auf Instagram veröffentlichte die Ex-Freundin von Prinz Harry (41) ein Foto, auf dem ihre beiden älteren Kinder Chloe und Leo zu sehen sind – und auf ihrem Schoß ihr neugeborener Sohn. Der kleine Junge kam vergangene Woche zur Welt und trägt den Namen Finn. "Dieses Jahr fühlt sich für mich besonders bedeutungsvoll an, da wir unseren kleinen Jungen Finn willkommen heißen, der letzte Woche zur Welt kam", schrieb die 40-Jährige in ihrem Post. Die dreifache Mutter teilt ihre Kinder mit ihrem Ehemann Sam Cutmore-Scott, der als Hotelier tätig ist.

In ihrem emotionalen Beitrag zum Muttertag sprach Chelsy über die intensiven ersten Tage mit ihrem Neugeborenen. "Die Rückkehr zu diesen verschwommenen Neugeborenentagen war eine wundervolle Erinnerung daran, wie bemerkenswert Mütter sind – und an die vielen Wege, auf denen wir alle Familie, Arbeit und alles dazwischen ausbalancieren", erklärte sie gegenüber ihren Followern. Die Unternehmerin betonte zudem, wie dankbar sie dafür sei, in einer Zeit zu leben, in der Frauen die Freiheit haben, ihr Leben so zu gestalten, wie es sich für sie richtig anfühlt – ob das nun Mutterschaft, Karriere, Kreativität oder etwas ganz anderes beinhaltet.

Chelsy führt neben ihrer Rolle als Mutter ihr eigenes Schmucklabel Aya. Die Balance zwischen Beruf und Familie sei zwar eine Herausforderung, aber eine, die sie bewusst gewählt habe, wie sie betonte. "Aya neben der Erziehung von Finn, Chloe und Leo zu führen, ist ein Jonglierakt, aber es ist einer, den ich gewählt habe", schrieb die gebürtige Simbabwerin in ihrem Post. Mit ihrem Ex-Freund Harry war Chelsy von 2004 bis 2011 zusammen gewesen. Die Beziehung der beiden galt lange als eine der ernsthaftesten in Harrys Leben, bevor er schließlich Herzogin Meghan (44) heiratete. 2022 gab Chelsy ihrem heutigen Ehemann Sam das Jawort.

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Instagram / chelsydavy Chelsy Davy, Unternehmerin

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Instagram / chelsydavy Chelsy Davy mit ihrem Mann Sam Cutmore-Scott und ihren beiden Kindern

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Instagram / chelsydavy Chelsy Davy, Unternehmerin