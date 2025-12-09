Pause vom Reality-TV? Pinar Sevim macht deutliche Ansage

Pinar Sevim hat sich in den vergangenen Monaten erfolgreich zurück ins Rampenlicht gekämpft und ihre Fans Show um Show begeistert. Nach ihrem großen Comeback bei Kampf der Realitystars war die sympathische TV-Bekanntheit auch bei Formaten wie Der Promihof und Promi Big Brother zu sehen. Doch wie geht es für Pinar weiter? Im Gespräch mit Promiflash räumt sie jetzt mit Spekulationen auf, die in besorgten Fankreisen zuletzt die Runde machten: "Nein, also Pause mache ich definitiv nicht", erklärt sie. "Ich darf natürlich nicht verraten, was als Nächstes kommt, aber ich bleibe auf jeden Fall dem Reality-TV treu."

Auf die Frage, ob sie sich möglicherweise auch bei Formaten wie dem Dschungelcamp sehe, reagierte Pinar offen: "Auszuschließen ist es nicht. Ich lasse mich überraschen, was kommt. Und ja, wir werden sehen." Damit hält sie sich zwar mit Details zu ihren kommenden Projekten bedeckt, gibt aber gleichermaßen einen Hinweis darauf, dass ihre Fans weiterhin mit ihr rechnen dürfen. Schon mit ihrem Engagement bei den vorherigen Shows wusste sie, die Zuschauer zu unterhalten und im Gespräch zu bleiben.

Für Pinar war das vergangene Jahr alles andere als ruhig: Reality-Drehs bedeuten lange Tage, neue Gesichter, enge Räume und dieses besondere Mischgefühl aus Nähe, Reibung und spontanen Allianzen. Wer mehrere Formate nacheinander bestreitet, bewegt sich schnell in einem Alltag, der von Kameras, Teamabsprachen und improvisierten Routinen geprägt ist. Pinar hat sich darin beeindruckend behauptet, hat Ausdauer gezeigt, wenn andere längst erschöpft wären, und wirkt inzwischen fast routiniert im Chaos hinter den Kulissen. Dass sie jetzt keine Pause plant, sondern nochmal richtig durchstartet, dürfte ihre stetig wachsende Fangemeinde besonders freuen.

Imago Pinar Sevim beim Weihnachts-Event von Kate Merlan in Köln, Dezember 2025

RTLZWEI Pinar Sevim, Jenny Grassl und Saskia Beecks in "Der Promihof"

Joyn Pinar Sevim bei "Promi Big Brother", 2025