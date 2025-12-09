Nach Trennung: So feiert Pinar Sevim dieses Jahr Weihnachten

Pinar Sevim hat nach ihrer jüngsten Trennung nun verraten, wie sie das Weihnachtsfest dieses Jahr verbringen wird. Die Reality-TV-Darstellerin erklärte, dass sie die Feiertage zu Hause im Kreise ihrer Familie feiern möchte. "Mit meiner Mama und meinem Stiefvater", so beschreibt sie im Gespräch mit Promiflash ihre Pläne. Während das Fest der Liebe bereits vor der Tür steht, zeigt sich Pinar entspannt, was die Menüauswahl betrifft: "Meistens kocht mein Stiefvater an Weihnachten. Ich lasse mich überraschen." Für sie stehen nicht kulinarische Highlights, sondern das Beisammensein im Vordergrund.

Weihnachten hat für Pinar eine ganz besondere Bedeutung und scheint gerade in schwierigen Zeiten wie jetzt eine Konstante für sie zu sein. "Gemeinsam mit der Familie sein, das bedeutet Weihnachten für mich", beschreibt sie ihren Blick auf das Fest. Trotz der ungewissen Speiseauswahl freut sich die TV-Persönlichkeit offenbar sehr darauf, die Feiertage mit den engsten Menschen in ihrem Leben zu verbringen. Der Fokus auf die Familie könnte für Pinar in diesem Jahr genau der Rückhalt sein, den sie nach einer turbulenten privaten Phase dringend braucht.

Vor wenigen Wochen hatte die Influencerin das Beziehungsaus mit ihrem Ex-Partner David öffentlich gemacht – Details behielt sie bislang für sich. In der Vergangenheit teilte sie auf Social Media kryptische Aussagen, die angedeutet haben könnten, dass die Trennung nicht ganz ohne Vorwürfe verlief. In einem Instagram-Statement schrieb sie: "Mein Geduldsfaden ist heute gerissen. Ich habe die ganze Zeit öffentlich gelogen, weil ich mich schäme und meine Gefühle echt waren und deine?", und weiter: "Du hast mich belogen und manipuliert! Ich bin es so leid, einzustecken!" Zwar nannte Pinar keinen Namen, doch viele Fans vermuteten, dass sich ihre Zeilen an ihren Ex David richteten.

Imago Pinar Sevim beim Weihnachts-Event von Kate Merlan in Köln, Dezember 2025

RTLZWEI Realitystar Pinar Sevim in "Der Promihof"

RTLZWEI Pinar Sevim: Teilnehmerin bei "Der Promihof"