Würde Pinar bei "Kampf der Realitystars"-Allstars mitmachen?

Pinar Sevim hat sich, nachdem sie 2008 erstmals mit "Mimi und Pinars Welt" bekannt geworden war, in den vergangenen Monaten zurück ins Reality-TV gekämpft: Ihr Comeback gab sie im Frühjahr in der beliebten Show Kampf der Realitystars, bevor sie anschließend beim Format Der Promihof und bei Promi Big Brother zu sehen war. Nun könnte sich eine nächste Gelegenheit auftun, noch einmal bei "Kampf der Realitystars" mitzumachen – und zwar in einer geplanten Allstars-Staffel im kommenden Jahr. Auf die Frage, ob sie daran teilnehmen würde, erklärte Pinar im Gespräch mit Promiflash: "Natürlich, wenn die Anfrage kommt, ja. Das war ja mein erstes Format und das war richtig cool, aber wir werden sehen."

Die Teilnahme an einer Allstars-Staffel von "Kampf der Realitystars" würde für Pinar eine besondere Bedeutung haben. Immerhin markierte genau dieses Format ihren Wiedereinstieg ins Reality-TV und ist ihr bis heute positiv in Erinnerung geblieben. Mit ihrer charismatischen Art gelang es der TV-Persönlichkeit, sowohl die Zuschauer als auch die anderen Mitstreiter zu beeindrucken, was ihr nach der Sendung weitere TV-Jobs einbrachte. Konkrete Details zur Allstars-Staffel sind derzeit allerdings noch nicht bekannt, und es bleibt abzuwarten, ob tatsächlich noch eine offizielle Einladung in Pinars Briefkasten flattern wird.

Privat ist über die Reality-Darstellerin nicht allzu viel bekannt, doch ihr wiederholter Weg vor die Kameras zeigt, dass sie sich in der Welt des Reality-TVs pudelwohl fühlt. Ihre Fans schätzen sie nicht nur für ihre freundliche Art, sondern auch für ihre Offenheit, die sie in all ihren bisherigen Formaten an den Tag gelegt hat. Gerade bei "Kampf der Realitystars", das als Auftakt für ihren derzeitigen Erfolg gilt, konnte Pinar beweisen, dass sie mit ihrem Durchhaltevermögen die Herzen des Publikums im Sturm erobern kann – eine Eigenschaft, die sie definitiv auch für die anstehende Allstars-Staffel qualifizieren würde.

Anzeige Anzeige

RTLZWEI Pinar Sevim, "Kampf der Realitystars"-Kandidatin 2025

Anzeige Anzeige

Imago Pinar Sevim beim Weihnachts-Event von Kate Merlan in Köln, Dezember 2025

Anzeige Anzeige

RTLZWEI Pinar Sevim: Teilnehmerin bei "Der Promihof"