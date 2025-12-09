The-Mavericks-Frontmann Raul Malo (†60) ist verstorben

Raul Malo, der charismatische Frontmann von The Mavericks, ist tot. Wie die Band in einem offiziellen Statement auf Instagram bekannt gibt, verstarb der kubanisch-amerikanische Sänger am Montag, den 8. Dezember, im Alter von 60 Jahren nach einem Kampf gegen den Krebs. Mit seiner unverkennbaren Stimme prägte Raul Hits wie "What a Crying Shame" und "Here Comes the Rain" – letzterer brachte der Band 1996 sogar einen Grammy ein. Mit einer einzigartigen Mischung aus Rock, Pop, Country und lateinamerikanischen Einflüssen schrieben die Mavericks Musikgeschichte. Noch in diesem Sommer hatte Raul mit der Band auf der Bühne gestanden und bewiesen, warum er zu den beeindruckendsten Stimmen seiner Generation gezählt wurde.

Neben seiner Arbeit mit den Mavericks begeisterte Raul auch als Solokünstler. Songs wie "Every Little Thing About You" zeigten seine Fähigkeit, musikalische Emotionen tiefgreifend zu vermitteln. Besonders stolz war der Sänger auf das 2020 erschienene Mavericks-Album "En Español", das komplett auf Spanisch aufgenommen wurde. Der Song "Recuerdos", was übersetzt "Erinnerungen" bedeutet, sticht mit seiner monumentalen Performance hervor und findet nun tragische Aktualität. Mit "All You Ever Do Is Bring Me Down" schuf die Band zudem ihren größten Charterfolg – unvergessen durch Flaco Jiménez’ Akkordeonklänge, die sich perfekt mit Rauls Stimme verbanden.

Rauls außergewöhnliches Stimmvolumen und seine gefühlvolle Interpretation machten ihn zu einer Legende. "Jeder, der das Vergnügen hatte, Raul zu kennen, wusste, dass er eine Kraft der menschlichen Natur war, mit einer ansteckenden Energie. In seiner mehr als drei Jahrzehnte langen Karriere, in der er Millionen Menschen auf der ganzen Welt unterhielt, schuf er mit seinen herausragenden kreativen Beiträgen und seinem unvergleichlichen, generationsübergreifenden Talent eine multikulturelle amerikanische Musik, die weit über Amerika hinausreichte", halten ihn seine Bandmitglieder mit rührenden Worten in Ehren.

Anzeige Anzeige

Getty Images Raul Malo von The Mavericks bei den Americana Honors & Awards 2021

Anzeige Anzeige

Getty Images Raul Malo von The Mavericks beim Stagecoach Festival 2022 in Indio, Kalifornien

Anzeige Anzeige

Getty Images Raul Malo, Musiker

Anzeige