Sexy Throwback: Madonna tanzt in Unterwäsche zu altem Hit

Madonna (67) liefert ihren Fans den nächsten Augenblick zum Staunen: Am Dienstag, 3. Februar, postete die Popsängerin auf Instagram ein neues Video, in dem sie in schwarzer Spitzenwäsche durch ihre Wohnung tanzt. Die Musikerin bewegt sich zu ihrem 1992er Track "Thief of Hearts" aus dem legendären Album "Erotica" und setzt dabei auf ikonische Accessoires: einen Leopardenpelzmantel, große Creolen und eine winzige schwarze Sonnenbrille. Mit weichen Wellen im Mittelscheitel, einem Tisch mit Büchern und einer kleinen Holzschatulle als Kulisse und dem Kommentar "Hearts are meant to be broken……." liefert Madonna einen sexy Throwback-Moment, der an ihre provokantesten Zeiten erinnert und die Timeline zum Glühen bringt.

Der Clip verneigt sich klar vor der "Erotica"-Ära, in der Madonna nicht nur musikalisch, sondern auch visuell Grenzen verschoben hat. Das Album erschien parallel zu ihrem Bildband "Sex", dessen Fotostrecken von Steven Meisel Studio und Fabien Baron geprägt wurden und stark vom New Yorker Punk- und Kunstmilieu der 70er inspiriert waren, inklusive Referenzen an Robert Mapplethorpe. Das neue Video knüpft ästhetisch an dieses Vokabular an: viel Textur, viel Attitüde, viel Spiel mit Blicken. Auffällig ist auch das Setting: kein Studio, sondern eine private Wohnkulisse, die den Voyeurismus der 90er-Phase in die Gegenwart holt und den Song wie ein gefundenes Fashion- und Kunstobjekt wirken lässt.

Privat gab Madonna erst vor wenigen Wochen einen anderen Einblick: eine Fotoserie von einer Familienreise nach Marokko. In dem Januar-Post tauchten neben der Sängerin auch Sohn Rocco und ihre Töchter Lourdes, Mercy, Stella und Estere sowie Sohn David auf; dazu vertraute Momente mit ihrem Partner Akeem Morris. Mal mit Trommel in der Hand, mal Arm in Arm, mal als versammelte Patchwork-Runde – die Bilder zeigten eine gelöste, familiäre Seite, die Fans zuletzt auch in festlicher Stimmung zu sehen bekamen. Zwischen Bühne, Studio und Social-Media-Inszenierung liegt bei der Pop-Ikone immer nur ein Swipe: mal Glam und Spitze, mal Familienalbum mit Augenzwinkern.

Anzeige Anzeige

Getty Images Madonna, Mai 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / madonna Madonna, Februar 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / madonna Sängerin Madonna gratuliert ihrem Freund Akeem Morris zum Geburtstag, Mai 2025.

Leopardenmantel, Creolen, Mini-Brille: Wie gefällt euch Madonnas Throwback-Styling? Ikonisch! Genau die richtige Portion 90s-Attitüde. Ganz nett, aber etwas drüber – weniger wäre mehr. Love the vibe, aber ein anderes Accessoire hätte’s noch abgerundet. Ergebnis anzeigen