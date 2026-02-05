Grammys 2026: Taube kackt Sabrina Carpenter auf der Bühne an

Sabrina Carpenter (26) hatte bei den Grammys 2026 einen Moment, der wohl in Erinnerung bleiben wird – wenn auch unfreiwillig. Während ihrer spektakulären Eröffnungsnummer zum Song "Manchild" zog die Sängerin eine lebende Taube aus einem Hut, die kurz darauf tatsächlich auf ihrer Hand landete – allerdings nicht nur zum Sitzen. Professionell wie immer ließ sich die Künstlerin nichts anmerken und setzte ihre Performance in ihrem Pilotenkostüm souverän fort. Backstage zeigte sie sich im TikTok-Video des Grammy-Accounts humorvoll und rief lachend: "Es hat auf meine Hand gemacht!"

Die Inszenierung bot noch mehr Kuriositäten: Sabrina tanzte vor einem Fake-Gepäckband, umgeben von Tänzern, die als typische Männerfiguren wie Geschäftsmann oder Postbote kostümiert waren. Zum Finale der Nummer saß sie auf einem Bühnenflieger und hielt erneut die weiße Taube, die ihren vorherigen "Fauxpas" glücklicherweise nicht wiederholte. Für Sabrina war es bereits der zweite Auftritt bei den Grammys. Im letzten Jahr hatte sie mit einem medienwirksamen Medley ihrer Songs "Espresso" und "Please Please Please" ihre ersten Grammys gewonnen und dabei für absichtlich komische Momente gesorgt, wie eine "zufällige" Garderobenpanne.

Ihr Hang zum Humor scheint dabei nicht nur Show, sondern ein persönliches Markenzeichen der Sängerin zu sein. Das betonte Sabrina erst im Herbst 2025 in einem Interview mit Vogue Italy, als sie erklärte, dass sie Witz oft verwendet habe, um schwierige Situationen zu meistern. "Er hilft mir, mich selbst zu schützen", sagte sie damals. Gleichzeitig schätzt sie es, in ihrem Umfeld Menschen zu haben, die ihre kreative und auch "seltsame" Seite unterstützen. Solche Momente, wie der Zwischenfall bei den Grammys, scheinen für sie nur eine weitere Gelegenheit zu sein, Witz und Professionalität zu verbinden.

Getty Images Sabrina Carpenter bei den 68. Grammy Awards in Los Angeles

Getty Images Sabrina Carpenter, März 2025

