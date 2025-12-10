König Charles ernennt erstmals eine Frau zur Stallmeisterin

König Charles III. (77) sorgt für einen historischen Moment im britischen Königshaus: Zum ersten Mal übernimmt eine Frau das angesehene Amt der Stallmeisterin. Colonel Erica Bridge, 52 Jahre alt, wurde offiziell vom Buckingham-Palast in diese Position berufen und wird ihre Tätigkeit im Frühjahr aufnehmen. Sie tritt die Nachfolge von Colonel Toby Browne an, der dieses Amt 15 Jahre lang innehatte. Die königlichen Stallungen, bekannt als Royal Mews, gehören zu den ältesten und traditionsreichsten Institutionen des Palastes. Bridge wird unter anderem für die Organisation von Paraden, den Transport der Royals, die Pflege der Pferde und den privaten Fuhrpark verantwortlich sein.

Bereits jetzt gilt die Entscheidung von König Charles und Königin Camilla (78), Erica für diese Schlüsselposition auszuwählen, als Zeichen eines Wandels in der Monarchie. Wie Tatler berichtet, spielte auch Prinz William (43) eine wichtige Rolle: Er soll sich für eine stärkere Präsenz von Frauen in Führungspositionen innerhalb des königlichen Haushalts eingesetzt haben. Neben Erica wurde zuletzt auch Kat Anderson zur Beraterin des Königs auf Reisen ernannt. Erica bringt reichlich Erfahrung mit. Zuletzt war sie als Verteidigungsattaché in Rom tätig, ihre Expertise macht sie zur idealen Besetzung für diese Aufgabe.

Die Berufung von Erica ist Teil eines größeren Modernisierungsprozesses. Nach über zwei Jahrhunderten sollen die Stallungen bis 2027 vom Buckingham-Palast nach Windsor verlegt werden, um sich den veränderten Wohn- und Arbeitsgewohnheiten der Royals anzupassen. So wohnen William und Kate inzwischen in der Forest Lodge in Windsor, während Charles und Camilla bei Aufenthalten in London das Clarence House bevorzugen. Charles, bekannt für seine Liebe zu Tradition und Fortschritt, hat mit der Ernennung Ericas unmissverständlich signalisiert, dass auch in der Monarchie Platz für Veränderung ist. Erica selbst soll für ihre bemerkenswerten Leitungskompetenzen und ihren direkten Umgang geschätzt werden.

Getty Images King Charles III spricht mit Colonel Erica Bridge bei einem Empfang in der Villa Wolkonsky in Rom

Getty Images Queen Elizabeth II bei ihrem Besuch in Ditcheat, England

Getty Images Queen Elizabeth II. bei der Royal Windsor Horse Show 2011