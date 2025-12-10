Geheime Akten zu Ghislaine Maxwell werden veröffentlicht

Ein US-Gericht hat die Veröffentlichung von Akten aus dem Prozess gegen Ghislaine Maxwell (63), die als enge Vertraute des verstorbenen Sexualstraftäters Jeffrey Epstein (†66) bekannt ist, angeordnet. Grundlage ist das kürzlich verabschiedete Epstein-Akten-Transparenzgesetz, welches alle nicht als geheim eingestuften Dokumente des Falls öffentlich zugänglich machen soll. Ghislaine, die eine Schlüsselfigur in den kriminellen Machenschaften des Unternehmers war und dafür zu 20 Jahren Haft verurteilt wurde, sitzt derzeit in einer US-Haftanstalt.

Das neue Gesetz verlangt, dass sämtliche Materialien aus den Ermittlungen und Prozessen, außer während laufender Verfahren oder aus Gründen der nationalen Sicherheit, bis zum 19. Dezember freigegeben werden. Laut Die Zeit bewertete der Richter die Bedeutung der Unterlagen zugleich nüchtern: Die Papiere identifizierten außer Jeffrey und Ghislaine wohl keine weiteren Personen mit sexuellem Kontakt zu Minderjährigen; wer auf spektakuläre Enthüllungen hoffe, "würde am Ende enttäuscht und in die Irre geführt", heißt es in einem Gerichtsdokument.

Ghislaine war 2022 wegen Sexhandels mit Minderjährigen verurteilt worden. Jeffrey wurde 2019 tot in seiner Zelle aufgefunden. Er war über viele Jahre in einen systematischen Missbrauch Minderjähriger verstrickt, dem seine Komplizin aktiv Vorschub geleistet haben soll. Zuletzt wurde behauptet, dass Ghislaine eine pikante Begegnung mit Schauspieler George Clooney (64) gehabt haben soll. Der Hollywood-Star hat sich bisher nicht dazu geäußert.

Getty Images Ghislaine Maxwell im Jahr 2013

Imago Jeffrey Epstein steigt in einen Wagen in New York City, 2015

