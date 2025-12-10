So feiern Silva Gonzalez und Stefanie dieses Weihnachten

Silva Gonzalez (46) und Stefanie Schanzleh (37) haben bereits konkrete Pläne für die Weihnachtstage geschmiedet. Wie die Sängerin kürzlich bei der Christmasparty von Reality-TV-Star Kate Merlan (38) im Gespräch mit Promiflash verriet, wird das Fest der Liebe für die beiden in gewohnter Manier in den eigenen vier Wänden stattfinden. "Wir feiern am 24. Dezember bei uns zu Hause", enthüllte Stefanie. Neben der kleinen Familie wird auch Silvas bester Freund mit von der Partie sein. "Er wird gnadenlos eingeladen, weil er keine Familie in der Nähe hat. Und der kommt jedes Jahr am 24. zu uns."

Die Anwesenheit des engen Freundes der Familie scheint mittlerweile eine liebgewonnene Tradition zu sein. Wie die Musikerin weiter erklärte, wird der Heilige Abend mit den Lieben zu einem gemütlichen und ausgelassenen Ereignis. "Es wird meistens ein langer, schöner Abend", erzählte Stefanie. Trotz des vollen Terminkalenders, den die beiden häufig durch ihren beruflichen Alltag als Musiker und Entertainer haben, legen sie großen Wert darauf, gerade an Weihnachten zur Ruhe zu kommen und Zeit miteinander zu verbringen.

Auch in Sachen Karrierepläne hatten die beiden kürzlich neue Einblicke gegeben. Nach ihrer Teilnahme am Sommerhaus der Stars zeigten sie sich offen für weitere Realityformate. "Die Couple Challenge könnte ich mir auf jeden Fall richtig gut vorstellen", sagte Stefanie. Silva ergänzte: "Etwas zusammen zu machen, das wäre geil." Dabei steht für die Musiker immer fest, dass sie nur an Projekten teilnehmen, die wirklich zu ihnen passen.

Imago Silva Gonzalez und Stefanie Schanzleh bei KATY™S X-MAS WONDERLAND in Köln 2025

Imago Kate Merlan bei der Premiere von "Die Abrechnung – Der Promi-Showdown"

RTL Silva Gonzalez und Stefanie Schanzleh, "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidaten 2025