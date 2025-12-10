Erster Trailer zu Billie Eilishs Konzertfilm berührt Fans

Der erste Trailer zu Billie Eilishs (23) Konzertfilm "Hit Me Hard and Soft: The Tour (Live in 3D)" auf YouTube sorgt bereits für große Begeisterung bei ihren Fans. Das außergewöhnliche Projekt, bei dem die Sängerin gemeinsam mit Star-Regisseur James Cameron (71) Regie führt, bringt die mitreißende Atmosphäre ihrer weltweit ausverkauften Welttournee auf die große Leinwand. Vor allem die emotionale Verbindung zu ihrem Bruder und musikalischen Partner Finneas O'Connell rührt die Zuschauer bereits im Trailer. "Das im Kino zu sehen, wird verdammt verrückt sein", "Billies Persönlichkeit ist so chaotisch und kreativ, ich liebe sie dafür", "Ich kann es kaum erwarten, ich bin so aufgeregt!", lauten nur einige der positiven Reaktionen ihrer Anhänger.

Ab dem 19. März 2026 wird das immersive Konzerterlebnis in 3D in ausgewählten Kinos und speziellen Formaten wie Dolby Cinema und RealD 3D zu sehen sein. Produziert wird der Film von Paramount Pictures in Zusammenarbeit mit Lightstorm Entertainment, einer Firma, die für außergewöhnliche Filmprojekte bekannt ist. Zusätzlich mischen Darkroom Records und Interscope Films bei der Realisierung dieses ambitionierten Werks mit. Die Konzertaufnahmen, die für den Film verwendet werden, entstanden während ihrer jüngsten Tour, die Konzertbesucher auf der ganzen Welt begeisterte. Der Film möchte nicht nur die Musik, sondern die gesamte Konzerterfahrung durch modernste 3D-Technik hautnah ins Kino bringen.

Bereits im vergangenen Sommer machte die Sängerin auf Social Media immer wieder Andeutungen zu einem geheimnisvollen 3D-Projekt mit James. Während ihrer vier Auftritte im Juli 2025 in Manchester spekulierten aufmerksame Konzertbesucher schon über die auffällig vielen Kameras in der Arena. Später bestätigte sich: Genau dort sammelten Billie und der Regisseur das Filmmaterial für ihren Konzertfilm. Für James bedeutete das eine Premiere im Konzertfilm-Genre, obwohl der Filmemacher bereits mit beeindruckenden Technik-Experimenten und spannenden Dokumentationen, etwa zu seinen Blockbustern Titanic und Avatar, Erfolge feierte.

Paramount Pictures James Cameron und Billie Eilish

Getty Images Finneas O'Connell und Billie Eilish bei der Oscar-Verleihung 2024

Getty Images James Cameron 2023 beim Screening von "The Abyss" in Los Angeles