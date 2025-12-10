Gesicht "zertrümmert": Strictly-Star Pete Wicks ist gestürzt

Pete Wicks (37), bekannt aus Strictly Come Dancing, sorgte jetzt für eine Schreckensnachricht: Der Reality-TV-Star stürzte kurz vor den Fashion Awards 2025 in London übel. In seinem Podcast "Staying Relevant" erzählte er, dass er sich dabei gleich mehrere Blessuren im Gesicht und am Bein zuzog. Trotz des Sturzes präsentierte sich der ehemalige TOWIE-Darsteller nur wenige Tage später strahlend auf dem roten Teppich. "Ich hätte beinahe nicht kommen können, weil ich am Wochenende gestürzt bin", erklärte Pete. Sein Zahnarzt habe ihm laut Mirror zunächst einen provisorischen Zahnersatz angefertigt, bis die finale Lösung bereit sei.

Im Podcast-Gespräch mit seiner guten Freundin Vicky Pattison (38) schilderte Pete die Folgen des Sturzes ausführlich: "Ich habe mir das Knie aufgeschlagen, bin mit dem Gesicht auf dem Boden gelandet und habe mir einen Zahn gebrochen", erklärte er in "Staying Relevant". Was den Sturz genau ausgelöst hatte, ließ er jedoch offen. Vicky nutzte die Gelegenheit auch für ein paar spaßige Seitenhiebe. Sätze wie "Ich bin gestürzt" oder "Meine Knie spielen wegen des Wetters verrückt" erinnerten sie an ihr eigenes Älterwerden, witzelte sie. "Ich schwöre dir, das tut meiner mentalen Gesundheit überhaupt nicht gut, schließlich bin ich älter als du."

Pete wurde im letzten Jahr durch die britische Sendung "Strictly Come Dancing" einem noch größeren Publikum bekannt und erreichte gemeinsam mit seiner Tanzpartnerin Jowita Przystał sogar das Halbfinale. Obwohl er im Tanzduell gegen Tasha Ghouri und Aljaz Skorjanec ausschied, zeigte er sich mit seinem Abschneiden zufrieden. Rückblickend auf die Show sagte Pete, er sei "überglücklich" gewesen, dass er nach den kräftezehrenden Tänzen rausgewählt wurde. Mittlerweile hat er die Herausforderungen der Show und die Folgen seines Sturzes offenbar gut überwunden.

Pete Wicks bei den Fashion Awards 2025 in der Royal Albert Hall in London

Vicky Pattison, "Geordie Shore"-Bekanntheit

Pete Wicks, TV-Persönlichkeit

