Hilft Cedric Beidinger Eliza Klenner mit Tochter Leni?

Eliza Klenner und Cedric Beidinger (32) schweben auf Wolke sieben: Vor zwei Monaten durften sie ihre gemeinsame Tochter Leni auf der Welt willkommen heißen. Für die Influencerin ist es das dritte Kind – gemeinsam meistern die frischgebackenen Eltern ihren Alltag mit Bravour. Besonders der 32-Jährige erntet von seiner Verlobten großes Lob. Im Interview mit Promiflash verriet sie: "Ich bin ehrlich, ich kann mir keinen besseren Vater vorstellen." Trotz seiner Ausbildung finde er immer Zeit, sich nach der Arbeit um Leni, die anderen Kinder sowie den Haushalt zu kümmern.

Dass Cedric so engagiert ist, überrascht nicht: Er hat schon zuvor gezeigt, wie wichtig ihm Familie und Unterstützung sind. Mit seiner Ausbildung und den täglichen Aufgaben im Haushalt beweist er nicht nur Durchhaltevermögen, sondern zeigt auch, dass ihm keine Mühe zu groß ist, wenn es um seine kleine Familie geht. Eliza hat nun genau die Unterstützung an ihrer Seite, die sie sich immer gewünscht hat. Ein wahrer Teamplayer, der sich nicht vor der Verantwortung drückt.

Schon bevor Leni das Licht der Welt erblickte, war die Vorfreude bei dem Paar riesig. Die Geburt des Mädchens verlief ohne Komplikationen und sorgte für strahlende Gesichter bei den glücklichen Eltern. Für Eliza, die bereits zwei Kinder aus einer vorherigen Beziehung hat, ist dieses Baby ein weiteres Highlight in ihrer kleinen Familie. Während Cedric vorher als Single durchs Leben ging, scheint das Familienglück mit seiner Zukünftigen und den Kindern eine neue, perfekte Etappe für ihn zu sein.

Instagram / cedricbeidinger Cedric Beidinger und Eliza Klenner mit ihrer gemeinsamen Tochter

Cedric Beidinger Cedric Beidinger und Eliza Klenner

Instagram / e.l.i.z.a.klenner Cedric Beidinger und Eliza Klenner, August 2025