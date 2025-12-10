Zachery Ty Bryan wurde wieder aus dem Gefängnis entlassen

Zachery Ty Bryan (44) ist wieder auf freiem Fuß, wie nun People berichtet. Nach fast zwei Wochen in Gewahrsam wurde der Schauspieler am 10. Dezember aus dem Lane County Community Corrections in Eugene, Oregon, entlassen. Zuvor war er am 29. November festgenommen worden, weil er offenbar gegen Bewährungsauflagen einer früheren Verurteilung verstoßen hatte. Während einer Anhörung am 3. Dezember bestritt der "Hör mal, wer da hämmert"-Star die Vorwürfe. Ein neues Gerichtsverfahren ist für den 15. Dezember angesetzt. Auffällig ist, dass sowohl Bryan als auch seine Verlobte Johnnie Faye Cartwright am selben Tag in einen Vorfall mit einem Fahrzeug nahe einem Campingplatz in Oregon verwickelt waren.

Die Polizei hatte das Paar und ihre drei gemeinsamen Kinder in einem Pickup-Truck angetroffen, der schließlich in einem Graben landete. Laut einer Meldung des Lane County Sheriff's Office soll Bryan aus dem Fahrzeug ausgestiegen sein, woraufhin Cartwright angeblich versucht haben soll, ihn zu überfahren. Wie die Behörde auf Facebook mitteilte, blieb Bryan unverletzt und niemand im Wagen wurde verletzt. Bei der Befragung der beiden Erwachsenen fanden die Beamten laut eigenen Angaben Anzeichen einer Beeinträchtigung, und Cartwright wurde unter anderem wegen Trunkenheit am Steuer angeklagt. Die Kinder des Paares wurden inzwischen in die Obhut eines Familienmitglieds gegeben, während diverse Anklagepunkte gegen beide vor Gericht behandelt werden.

Wie das Magazin People berichtete, hatte für Zachery nach einer früheren Gerichtsauflage eigentlich ein Kontaktverbot zu seiner Verlobten bestanden. Dennoch waren die beiden zusammen unterwegs gewesen. Der Vorfall bei Big Fall Creek Road warf damit auch ein neues Licht auf die juristischen Schwierigkeiten, mit denen das Paar schon länger zu kämpfen hatte. In den vergangenen Jahren war wiederholt von Auseinandersetzungen im häuslichen Umfeld und Alkoholdelikten die Rede gewesen. Beide waren schon mehrfach mit dem Gesetz in Konflikt geraten.

Anzeige Anzeige

Getty Images Zachery Ty Bryan, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Zachery Ty Bryan im August 2004

Anzeige Anzeige