Troian Bellisario und Patrick feiern neunjähriges Eheglück

Patrick J. Adams (44) und Troian Bellisario (40) haben allen Grund zum Feiern: Das Schauspieler-Paar blickt auf neun Jahre Eheglück zurück. Zu diesem besonderen Anlass meldete sich Patrick mit einer rührenden Botschaft zu Wort, die er in einem Instagram-Beitrag mit seinen Fans teilt. "Wir haben es getan. Wir tun es. Neun Jahre. 3286 Tage. Keiner von ihnen ist gleich. Alle mal was Neues. Danke, dass du Ja gesagt hast", beginnt der Suits-Star seine Liebeserklärung stolz und dankbar zugleich.

Mit der Pretty Little Liars Berühmtheit an seiner Seite hat Patrick noch einiges dazulernen dürfen. Sie zeigt ihm, wie wertvoll die gemeinsame Zeit und die kleinen Dinge im Leben sind: "Danke, dass du mir gezeigt hast, nein zu sagen. Danke, dass du mir das Tanzen beigebracht hast und dass es okay ist, früh ins Bett zu gehen und was es bedeutet, wirklich zuzuhören. Danke, dass du mir vertraust und mir beigebracht hast, mir selbst zu vertrauen." Zudem dankt der 44-Jährige für die wohl größten Geschenke, die sie einander im Lauf ihrer Ehe machten: "Danke für die späten Nächte und frühen Morgen und zwei (fast 3!) kleine Menschen, die verlangen, dass wir jeden Tag langsamer werden, aus Angst, dass wir alles vermissen. Weil 3286 Tage im Handumdrehen vergehen. So viel mehr zu tun. Ich denke, wir müssen einfach den Rest unseres Lebens zusammen verbringen, um alles reinzubekommen." "Alles Gute zum Jahrestag, Troian", schließt Patrick seine Liebeserklärung ab.

Wie der gebürtige Kanadier erwähnt, sind es schon bald drei kleine Menschen, die die Serienstars auf Trab halten werden. Die tolle Neuigkeit, dass Patrick und Troian in freudiger Erwartung ihres dritten Nachwuchses sind, teilten sie erst vor rund einem Monat in einem niedlichen Beitrag auf Instagram mit der Welt. "Wir kennen deinen Namen noch nicht. [...] Wir wissen nicht, wie dein Lächeln aussehen wird oder was dein erstes Lachen mit unseren Herzen machen wird. [...] Wir wissen nicht viel – aber wir wissen, dass es nichts gibt, was wir lieber wären als deine Eltern", schrieb Patrick zu einem Bild, auf dem Troian im Profil ihren Schwangerschaftsbauch präsentiert.

Imago Patrick J. Adams und Troian Bellisario bei der Weltpremiere von "The Studio" in Los Angeles, März 2025

Instagram / patrickjadams Troian Bellisario und Patrick J. Adams, Schauspieler

Instagram / patrickjadams Troian Bellisario mit ihren Kindern