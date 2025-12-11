Bushidos große Geste: Edith (98) darf ihn Backstage treffen

Bushido (47) hat Herz bewiesen und eine 98-jährige Seniorin aus Hamburg zu seinem Konzert eingeladen. Bekannt wurde die rüstige Dame namens Edith durch den Pfleger und Influencer Rashid Hamid, der auf Social Media regelmäßig Einblicke in den Alltag seiner Patienten gewährt. So hatte er auch kürzlich einen Clip geteilt, in dem er sich mit Oma Edith, wie er sie liebevoll nennt, über Bushido unterhielt. Die Seniorin machte aus ihrer Leidenschaft für die Musik des 47-Jährigen kein Geheimnis und punktete zudem mit beeindruckendem Hintergrundwissen. Sehr zur Freude aller Beteiligten fand das Video innerhalb kurzer Zeit den Weg zu dem beliebten Rapper, wie Rashid jetzt in einem neuen Instagram-Post begeistert berichtete: "Bushido hat mir geschrieben, dass ich gemeinsam mit Oma Edith nächsten Monat bei seinem Konzert in Hamburg dabei sein darf!" Edith selbst zeigte sich gerührt von der Geste: "Bushido, ich danke dir für die Einladung. Ich freue mich so sehr, dass ich auf dein Konzert kommen kann."

Besonders freue sich die Seniorin darauf, ihren Lieblingssong "Für immer jung" live zu erleben, doch für Edith ist die Musik nicht alles. In einem weiteren Video äußert sie einen besonderen Wunsch: "Bushido, werden wir dir die Hand schütteln? Das wäre schön. Ich höre so oft deine Songs." Rashid überbrachte auch diese Botschaft direkt an den Rapper, und Bushido ließ sich nicht lange bitten. In der Kommentarspalte des Videos kündigte er an: "Selbstverständlich treffen wir uns persönlich im Backstage-Bereich. Den Song 'Für immer jung' werde ich dann auch Oma Edith widmen." Diese Worte sorgten nicht nur bei der 98-Jährigen, sondern auch bei den Fans auf Social Media für Begeisterung – und vielleicht sogar das eine oder andere Tränchen der Rührung.

Bushido, der sich als Rapper eine treue Fangemeinde aufgebaut hat, sucht regelmäßig den direkten Draht über soziale Medien und reagiert auf Nachrichten, die ihn berühren. Seit Jahren gilt er mit harten Straßenrap-Texten als eine der prägenden Figuren im deutschen Hip-Hop – bekannt für Erfolgsalben wie "Vom Bordstein bis zur Skyline", womit er bereits 2003 eine erste Duftmarke setzte. Seit 2012 ist der gebürtige Bonner mit Anna-Maria Ferchichi (44) verheiratet – "der Schwester von Sarah Connor", wie Edith im Video mit Pfleger Rashid zu berichten wusste. Obwohl das Ehepaar aktuell eine Beziehungspause durchlebt, legen sie weiterhin großen Wert auf gemeinsame Zeit mit ihren Kindern, wie sie betonen.

Getty Images Bushido, Rapper

Getty Images Bushido, November 2024

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi und Bushido im März 2025