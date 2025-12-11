Hitlergruß-Skandal: Melanie Müller bald zurück vor Gericht

Melanie Müller (37) steht wieder vor Gericht: Die Schlagersängerin wehrt sich gegen ein Urteil aus dem Jahr 2024, nach dem sie wegen des Zeigens des Hitlergrußes und wegen Drogenbesitzes verurteilt wurde. Wie der Tagesspiegel berichtete, startet ihre Berufung am 18. Dezember vor dem Landgericht Leipzig. Weitere Verhandlungstage sind auf den 5. und 12. Januar 2026 terminiert. Bereits im September 2022 soll Melanie bei einem Konzert in Leipzig wiederholt die umstrittene Handbewegung gemacht haben. Bei einer anschließenden Durchsuchung ihrer Wohnung wurden laut Ermittlern ein Kokaingemisch und eine Ecstasy-Tablette gefunden.

Melanies Rechtsanwalt argumentierte im vergangenen Prozess, dass die vorgeworfenen Gesten falsch interpretiert worden seien. Es habe sich lediglich um eine animierende Bewegung für das Publikum zu einem Schlachtruf gehandelt, der regelmäßig bei ihren Konzerten zum Einsatz komme. Zudem würden bei ihr keine politischen Motive vorliegen, da sie unpolitisch sei. Dennoch hatte der Richter am Amtsgericht ein deutlich höheres Strafmaß angesetzt als von der Staatsanwaltschaft gefordert: 160 Tagessätze zu je 500 Euro, insgesamt 80.000 Euro, wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen sowie wegen Drogenbesitzes.

Die gebürtige Sächsin wurde durch ihren Sieg in der RTL-Sendung "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" 2014 einem breiteren Publikum bekannt und konnte in der Folge mit zahlreichen Reality-Show-Auftritten und als Sängerin ihre Karriere ausbauen. Obwohl sie immer wieder provozierte und polarisierte, schaffte sie es, sich im deutschen Unterhaltungsgeschäft zu behaupten. Vor gut einem Jahr war bereits klar, dass sie gegen das damalige Urteil nicht klein beigeben will und den Weg durch die Instanzen anstrebt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Melanie Müller, TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

ActionPress Melanie Müller, Sängerin

Anzeige Anzeige

Wenzel, Georg / ActionPress Melanie Müller, Reality-TV-Star