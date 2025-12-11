Owen Wilson nervös: Jane Seymour enthüllt pikante TV-Szene

Jane Seymour (74) hat sich an eine ihrer wohl frechsten Filmszenen erinnert: die berühmte "Kitty Cat"-Szene aus dem Kultfilm "Die Hochzeitscrasher". Im Gespräch mit dem Magazin People verriet die Schauspielerin, dass sowohl sie als auch ihr Filmpartner Owen Wilson (57) damals ziemlich nervös waren. Die Szene zeigt Jane in der Rolle der verführerischen Kathleen Cleary, die vor Owens Charakter John Beckwith ihr Oberteil fallen lässt. Als sie ihm vorschlägt, ihre Brüste zu berühren, fügt sie hinzu: "Nenn mich Kitty Cat."

Wie Jane erzählte, half ihr ein Trick, die Nervosität abzulegen: Sie trennte strikt zwischen sich und ihrer Figur. "Wenn ich in der Rolle bin, bin ich Kathleen", erklärte sie. Beim Dreh habe Regisseur David Dobkin (56) sogar kleinste Details dirigiert. "Kannst du die Finger ein bisschen lockerer lassen? Kannst du sie leicht bewegen?", habe er zu Owen gesagt. Das punchline-starke Ende der Szene ging übrigens auf Owen zurück: Er schlug vor, dass Kathleen ihn "Perverser" nennt – "das war genau das i-Tüpfelchen, das die Szene brauchte", so Jane.

In einem weiteren Interview mit Us Weekly verriet Jane, dass bei den Dreharbeiten einige Tricks angewendet wurden, um mehr zu suggerieren, als tatsächlich zu sehen war. "Die Leute denken, ich sei nackt, aber niemand hat je etwas gesehen", erklärte sie. "Die Art, wie die Szene gefilmt wurde, war brillant. Es sieht aus, als wäre da etwas, aber nein." Jane betonte außerdem, dass ihre Rolle in "Die Hochzeitscrasher" für eine ganz neue Wahrnehmung ihrer Fähigkeiten sorgte. Besonders Fans ihrer früheren Werke hätten überrascht ihre komödiantischen Talente gefeiert. "Ich bin sehr stolz auf diese Szene", sagte sie und betonte, dass sie mit den Jahren immer freier und selbstbewusster in ihrer Schauspielkunst geworden sei. "Ich hatte nach 45 ein völlig neues Leben", erklärte Jane.

Anzeige Anzeige

Imago Jane Seymour und Owen Wilson tanzen in einer Szene aus "Die Hochzeits-Crasher"

Anzeige Anzeige

Getty Images Owen Wilson, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Jane Seymour beim Acorn TV Talent Dinner in New York City am 6. August 2025