Wegen Sorge um Bruder? Chaz Bono präsentiert Gewichtsverlust

Seltene öffentliche Momente von Chaz Bono (56) in Los Angeles: Der Sohn von Cher (79) und dem verstorbenen Sänger Sonny Bono (†62) wurde in dieser Woche in der Stadt gesichtet und präsentierte dabei einen deutlich schlankeren Look. Auf Bildern, die Daily Mail vorliegen, trägt er ein schwarzes T-Shirt, eine rote Kappe, Jeans und schwarz-weiße Sneaker, dazu dunkle Brille und Vollbart. Die Sichtung markiert erst seinen zweiten öffentlichen Auftritt seit Juni – jenem Monat, in dem sein Bruder Elijah Blue Allman (49) eine Überdosis erlitt und sich seither wieder auf dem Weg der Besserung befindet. Die Familie stand in der Zeit eng zusammen, während Chaz lieber abseits des Rampenlichts blieb.

Neben Chaz' seltener öffentlicher Sichtung sorgte auch seine berühmte Mutter für Schlagzeilen. Die Sängerin, die seit drei Jahren mit dem Musikmanager Alexander Edwards (39) liiert ist, plant laut Berichten, diesen um ihren 80. Geburtstag im Mai zu heiraten. "Sie sieht ihren 80. Geburtstag als perfekten Anlass, um mit Alexander den Bund fürs Leben zu schließen", verriet eine Quelle. Die beiden haben eine Altersdifferenz von 40 Jahren, die Cher jedoch gelassen sieht. Zu Gast bei "CBS Mornings" schwärmte sie: "Wir lachen die ganze Zeit. Ich liebe ihn." Trotz Kritikern betonte sie: "Sie leben nicht mein Leben. Wir haben einfach Spaß."

Im Sommer rückte Chers Familie wegen Elijahs Überdosis in den Fokus der Medien. Der Musiker war damals in Kalifornien ins Krankenhaus eingeliefert worden, nachdem er von Rettungskräften in kritischem Zustand in Joshua Tree aufgefunden worden war. Insider bestätigten gegenüber TMZ: "Er hat die beste medizinische Versorgung erhalten." Der 49-Jährige hatte schon in der Vergangenheit offen über seinen jahrelangen Drogenkampf gesprochen. Bereits als Kind sei er mit Substanzen in Kontakt gekommen und habe neben der Sucht auch mit psychischen Problemen zu kämpfen gehabt. Während Elijah sich damals langsam auf dem Weg der Besserung befand, blieb die Sängerin stets seine wichtigste Stütze.

IMAGO / Newscom World Chaz Bono, Oktober 2022

Getty Images Cher und Chaz Bono im Jahr 2010

