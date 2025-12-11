Jermaine Diallo betont erneut: Er hat Linda nicht betrogen

Jermaine Diallo geht in die Offensive: In einer aktuellen Instagram-Story stellt der Reality-TV-Star erneut klar, dass die Vorwürfe seiner Ex-Freundin Belly, er habe seine aktuelle Partnerin Linda Braunberger (25) ein zweites Mal betrogen, nicht der Wahrheit entsprechen. "Die Behauptungen, die in den letzten Tagen über mich verbreitet wurden, sind falsch. Ich bin 21 Jahre alt und habe in meinem Leben Fehler gemacht, ja... die habe ich auch nie abgestritten. Aber so wie ich es bereits bei Ex on the Beach gesagt habe, gilt für mich eine klare Grenze... So etwas wird niemals wieder vorkommen. Und daran habe ich mich gehalten", betont er.

In seiner Stellungnahme betont der ehemalige Germany Shore-Teilnehmer, dass er sich nichts habe zuschulden kommen lassen und auch künftig keinen Fehltritt begehen werde. "Das habe ich und werde ich weiterhin versprechen", schreibt er. Jermaine erklärt, dass ihn die Dynamik in den sozialen Netzwerken stark überrolle: Falschinformationen, Kommentare und harte Urteile hätten ihn in den vergangenen Tagen enorm belastet. "Die Kommentare, der Hass und die Spekulationen sind für einen jungen Menschen extrem schwer auszuhalten – besonders, wenn man für etwas fertiggemacht wird, das schlichtweg nicht passiert ist!", erklärt er und fügt hinzu: "Ich bin kein schlechter Mensch, auch wenn einige versuchen, mich so darzustellen."

Vor wenigen Tagen hatte Belly öffentlich behauptet, Jermaine habe Linda erneut hintergangen. Sie spielte damit auf einen Vorfall an, der bereits kurz nach dem Kennenlernen der beiden bei "Ex on the Beach" für Wirbel sorgte. Damals gestand Jermaine beim Wiedersehen der Show, dass er nach den Dreharbeiten eine andere Frau geküsst habe: "Es war kein sexueller Betrug, aber trotzdem Fremdgehen – emotional, körperlich. Ich bereue es zutiefst", sagte der Realitystar damals. Genau diese Vergangenheit nutzte Belly, um ihre neuen Vorwürfe zu untermauern. Doch der 21-Jährige wies die Anschuldigungen entschieden zurück: "Belly, ich sag' dir ehrlich, find' endlich irgendwann Frieden."

Anzeige Anzeige

Instagram / jermaine.linda Jermaine Diallo und Linda Braunberger, September 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / linda.voilet Jermaine Diallo und Linda Braunberger, November 2025

Anzeige Anzeige

TikTok / bellydahhh Realitystar Bellydah