Glücklicher Single? Diesen Typ Mann braucht Christina Grass

Reality-TV-Star Christina Grass (37) hat sich nach ihrer Trennung von Marco Cerullo (37) im Sommer 2024 vorerst mit dem Single-Dasein arrangiert. Auf der Weihnachtsfeier von Influencerin Kate Merlan (38) in der Kölner Wolkenburg plauderte die 37-Jährige offen über ihr Liebesleben und erklärte, dass sie die Feiertage dieses Jahr wahrscheinlich ohne "Mr. Right" verbringen werde. "Ich bin glücklich und mir geht es gut. Leider gibt es noch keinen Mr. Right. Ja, mal für mich suchen, wird mal Zeit", scherzte Christina im Gespräch mit RTL.

Dabei hat die ehemalige Bachelor in Paradise-Kandidatin genaue Vorstellungen davon, wie ihr Traummann sein sollte: Ehrlichkeit, Loyalität und Humor stehen weit oben auf ihrer Wunschliste. Außerdem müsse er eine "größere Klappe haben als ich", so Christina weiter. Über ihr Single-Leben äußerte sie sich ebenfalls offen: Am Anfang sei ihr nach der Trennung die Suche nach einem neuen Partner egal gewesen, dann habe sie es wieder versucht, und zuletzt sei der Wunsch nach einer Beziehung größer geworden. Doch mittlerweile stresse sie das Thema nicht mehr. "Das ist ja dann meistens der Punkt, an dem es dann einfach passiert", erläuterte sie ihre entspannte Haltung.

Bekannt wurde Christina durch ihre Teilnahme bei "Bachelor in Paradise", wo sie 2019 Marco kennenlernte. Nach der Trennung und einem zweiten Beziehungsversuch war 2024 endgültig Schluss. Während Marco auf Mallorca als Sänger durchstarten will, lebt Christina weiterhin im ehemaligen gemeinsamen Haus. Weihnachten und Silvester möchte die Reality-TV-Darstellerin zunächst bei ihrer Familie feiern, doch die Hoffnung auf ein "Liebes-Weihnachtswunder" hat sie noch nicht ganz aufgegeben. "Zu Silvester und zum Start ins neue Jahr wäre das super", träumt sie von einem romantischen Jahresbeginn. Christina scheint derzeit jedoch vor allem mit sich selbst im Reinen zu sein – und zufriedene Singles strahlen bekanntlich besonders attraktiv.

Instagram / christina_grass_ Christina Grass, ehemalige Bachelor-Kandidatin

Instagram / christina_grass_ Christina Grass im Februar 2023

Hauter, Katrin / ActionPress Marco Cerullo und Christina Graß im Dezember 2019