Selten: Davina McCall strahlt trotz Brustkrebs-Diagnose

Zum ersten Mal seit der Bekanntgabe ihrer Brustkrebsdiagnose zeigte sich die TV-Moderatorin Davina McCall, die sich erst im November letzten Jahres einer Gehirnoperation zur Entfernung eines gutartigen Tumors unterzog, bei einer öffentlichen Veranstaltung. Gemeinsam mit ihrem Verlobten, dem Friseur Michael Douglas, besuchte sie am Montagabend die British Hairdressing Awards im JW Marriott Grosvenor House in London. Davina, die für die Moderation der UK-Version von Big Brother bekannt ist, strahlte in einem glitzernden roten Top und Samt-Hotpants, die sie mit schwarzen High Heels und einer Umhängetasche kombinierte. Während des Abends posierte das Paar gut gelaunt für die Kameras und präsentierte sich eng verbunden.

Die Brustkrebsdiagnose kam für Davina Anfang November bei einer Routineuntersuchung ans Licht. Sie berichtete, dass sie die Symptome zunächst durch Poster der Change plus Check-Kampagne von Lorraine Kelly (65) in den ITV-Studios bemerkte, die sie auf regelmäßiges Selbstabtasten hinwiesen. "Ich habe mich einer Biopsie unterzogen, und es handelte sich tatsächlich um Brustkrebs", erzählte sie laut Daily Mail. Nachdem ein Knoten entdeckt wurde, erfolgten Biopsie und Lumpektomie. Glücklicherweise wurde der bösartige Tumor so früh gefunden, dass noch keine Ausbreitung stattgefunden hatte. Als zusätzliche Sicherheitsmaßnahme steht Anfang 2026 eine fünftägige Strahlentherapie an. Trotz dieser Herausforderungen betonte Davina, wie erleichtert sie sich mittlerweile fühle.

Hinter Davina liegt ein schwieriges Jahr voller gesundheitlicher Prüfungen, das sie in enger Verbundenheit mit Michael meisterte. Das Paar, das sich kürzlich verlobt hat, plant eine intime Hochzeit Anfang des neuen Jahres, um ihr Glück zu feiern. Davina selbst ist Mutter von drei Kindern aus ihrer zweiten Ehe, die 2017 endete. Durch ihren offenen Umgang mit ihrer Krankheit sendet sie eine wichtige Botschaft: Gesundheitsvorsorge nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Mit ihrer Lebensenergie und der Unterstützung ihrer Familie sieht die Moderatorin hoffnungsvoll in die Zukunft. "Als ich davon erfahren habe, war ich sehr wütend, aber ich habe das hinter mir gelassen und fühle mich jetzt viel positiver", erinnerte sich die "The Masked Singer"-Jurorin laut Daily Mail an diese turbulenten ersten Momente vor wenigen Wochen.

Getty Images Davina McCall und ihr Partner Michael Douglas

Getty Images Talkshow-Moderatorin Lorraine Kelly

Instagram / davinamccall Davina McCall und Michael Douglas