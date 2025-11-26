Dwayne Johnson schickt rührende Botschaft an Davina McCall

Davina McCall ist seit Jahren ein riesiger Fan von Dwayne "The Rock" Johnson (53). Momentan macht die Moderatorin aufgrund einer erneuten Krebsdiagnose eine schwere Zeit durch. Genau zu diesem Zeitpunkt denkt der Filmstar an sie. In einem Interview mit Mirror wurde er auf die Erkrankung des TV-Stars angesprochen und sendete ihr aufbauende Worte. "Meine Botschaft an Davina ist einfach: Davina, du bist eine Gewinnerin. Bleib positiv, mach weiter so, du schaffst das, Champion", ließ der Schauspieler sie wissen.

Davina selbst hat nie ein Geheimnis aus ihrer Bewunderung für den ehemaligen Wrestler gemacht. Bereits 2018 gestand sie in einem Podcast, regelmäßig Nachrichten an ihn zu schicken und zu hoffen, dass er sie irgendwann bemerkt. Tatsächlich kamen die beiden bei einem Telefonspiel von "Schere, Stein, Papier", das im Rahmen von Greg James' (39) BBC Radio 1-Show stattfand, wenigstens virtuell in Kontakt. Damals ließ Dwayne es sich nicht nehmen, der Sportbegeisterten Tipps zu geben und sie zu motivieren, an ihrer Gesundheit und Fitness festzuhalten.

Davina gab erst vor wenigen Wochen bekannt, dass bei ihr Brustkrebs entdeckt wurde. Laut Daily Mail äußerte sie sich bei einer Wohltätigkeitsveranstaltung zu ihrer Gesundheit. Die 58-Jährige berichtete, dass der Tumor kürzlich entdeckt und bereits entfernt worden sei. Glücklicherweise habe der Tumor noch nicht gestreut, daher seien ihre Heilungschancen gut. Anfang des nächsten Jahres werde die Big Brother-Moderatorin sich dann noch einer fünftägigen Strahlentherapie unterziehen, um sich vollends abzusichern.

Victor Boyko/Getty Images, Jeff Spicer/Getty Images Collage: Dwayne "The Rock" Johnson und Davina McCall

Getty Images Dwayne Johnson, November 2025

