Nach Hirntumor: Bei Davina McCall wurde Brustkrebs entdeckt

Die beliebte Moderatorin Davina McCall hat ihre Brustkrebsdiagnose öffentlich gemacht und dabei tiefe Einblicke in die vergangenen Wochen gegeben. Wie sie laut Daily Mail auf einem Charity-Event enthüllte, wurde der Tumor bei ihr erst vor wenigen Wochen entdeckt und per Lumpektomie erfolgreich entfernt. Die 58-Jährige erklärte auch, dass sie ihren Verlobten Michael Douglas während der schwierigen Zeit an ihrer Seite hatte, der sie im Umgang mit ihrer Wut und ihren Emotionen unterstützte. Die Diagnose kam für sie zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt, da sie vor nur einem Jahr eine Hirntumoroperation überstanden hatte.

Den Anstoß zur Untersuchung gab eine Begegnung mit einem Poster in der ITV-Zentrale, das Frauen dazu aufruft, regelmäßig ihre Brüste zu prüfen. Beim Duschen entdeckte die Moderatorin daraufhin einen Knoten und ließ ihn umgehend von Ärzten abklären. Davina betonte in einem emotionalen Video auf Instagram, dass der Krebs früh erkannt wurde und sie großes Glück gehabt habe, dass der Tumor klein war und noch nicht gestreut hatte. Im Januar folgt eine fünftägige Strahlentherapie als Absicherungsmaßnahme, um langfristig gesund zu bleiben. Sie bedankte sich bei ihrem medizinischen Team, ihrer Familie und besonders bei Michael für die Unterstützung in dieser herausfordernden Zeit.

Erst im April dieses Jahres konnte die TV-Bekanntheit endlich aufatmen. In einem bewegenden Instagram-Video berichtete Davina gemeinsam mit ihrem Partner, dem Starfriseur Michael Douglas, dass ihre letzte MRT-Untersuchung ergeben habe, dass der gutartige Hirntumor vollständig entfernt worden war und nicht zurückkehren würde. "Ich bin so dankbar, vor allem, weil ich weiß, dass viele Menschen inoperable Tumore haben, und ich weiß, dass ich das Glück habe, einen Schlussstrich ziehen zu können und mein Leben weiterzuleben, während so viele Menschen das nicht können", erklärte die Moderatorin damals.

Anzeige Anzeige

Getty Images Davina McCall, Moderatorin

Anzeige Anzeige

Getty Images Davina McCall und Michael Douglas bei den Brit Awards 2025 in London

Anzeige Anzeige

Getty Images Bei den NTA’s 2025 in London: Davina McCall auf dem roten Teppich

Was sagt ihr dazu, dass Davina ihre Diagnose öffentlich macht? Total stark! So macht sie noch mehr Menschen darauf aufmerksam. Mutig, aber an ihrer Stelle hätte ich das für mich behalten. Ergebnis anzeigen