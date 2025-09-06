Nach OP: Davina McCall ist glücklich in ihrer sexlosen Ehe

Nach ihrer Gehirnoperation hat Davina McCall offen über ihr Liebesleben mit Michael Douglas gesprochen. Die Moderatorin betonte, dass sie auch in einer Ehe ohne Sex glücklich sein könne und erklärte, dass es viele Wege gebe, um Intimität zu zeigen. Seit ihrer Operation im letzten Jahr, bei der ein gutartiger Tumor entfernt wurde, hat sich für das Paar einiges verändert. Dennoch blieben sie einander in der gemeinsamen Herausforderung eng verbunden und zeigen, dass körperliche Nähe nicht zwingend sexuelle Beziehung bedeuten muss.

Beide sind sich über die Wichtigkeit von Ehrlichkeit einig. Davina sagte, dass eine sexlose Beziehung nur funktioniere, wenn beide Partner damit einverstanden seien. "Wenn einer es nicht will", so die TV-Persönlichkeit laut den Berichten von Mirror, "könnte es sonst zu Problemen führen". Sie und Michael haben eine Politik der "radikalen Ehrlichkeit" eingeführt. Die Möglichkeit, anders geartete Intimität zu erleben, sei ebenso wertvoll: "Man kann wunderschöne Intimität ohne den Sexakt selbst haben."

Davina, die erst kürzlich ihr Comeback in der beliebten Serie "Long Lost Family" gefeiert hat, sprach auch über die tiefgreifenden Veränderungen in ihrem Leben und ihre neu gewonnene Lebensfreude. Sie fühle sich glücklicher als je zuvor und habe beschlossen, keine Zeit zu verlieren. Obwohl sie und Michael in ihrer Partnerschaft sehr zufrieden sind, sehen sie noch immer keinen Grund, vor den Traualtar zu treten. Die Britin erklärte im Interview mit Women's Health: "Wir sind wirklich glücklich".

Davina McCall, 2025

Davina McCall und Michael Douglas

Davina McCall und ihr Partner Michael Douglas

