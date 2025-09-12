Davina McCall und Michael haben sich klammheimlich verlobt

Davina McCall und ihr langjähriger Partner Michael Douglas haben sich heimlich verlobt! Wie Freunde der Moderatorin gegenüber The Sun berichten, hätten die beiden diesen Sommer den nächsten Schritt in ihrer Beziehung gewagt und seien nun offiziell verlobt. "Alle freuen sich so sehr für die beiden", soll eine Nahestehende dem Magazin verraten haben. Die The Masked Singer-Bekanntheit und der Friseur sind bereits seit sieben Jahren zusammen.

Vor wenigen Tagen deutete Michael bei den National Television Awards bereits an, dass er und seine Liebste bald vor den Traualtar schreiten könnten. Das Paar genießt es jedoch, die Dinge in seinem Tempo anzugehen. "Wir haben es nicht eilig, wir genießen einfach unsere gemeinsame Zeit", erklärte Michael gegenüber Mirror auf der Veranstaltung, schmückte jedoch aus: "Vielleicht läuten bald die Hochzeitsglocken, wer weiß, ich gehe nirgendwo anders hin."

Das Duo, das seit 2019 öffentlich als Paar auftritt, hatte seinen Ursprung in einer beruflichen Beziehung. Michael war als Hairstylist für Davina tätig, als diese die Show Big Brother moderierte. Die Romantik ließ allerdings Jahrzehnte auf sich warten. Im letzten Jahr setzten die beiden ein weiteres Zeichen ihrer Verbundenheit, indem sie zusammenzogen. Michael bewies dabei auch Durchhaltevermögen und Unterstützung, als Davina im vergangenen Jahr eine Gehirnoperation durchstehen musste. Trotz mancher Belastung scheinen die beiden mittlerweile harmonischer denn je.

Getty Images Davina McCall und ihr Partner Michael Douglas

Getty Images Davina McCall im Mai 2024

Instagram / davinamccall Davina McCall und Michael Douglas