Süßer Partnerlook: Diletta Leotta strahlt mit ihrem Baby

Was für ein niedliches Duo! Diletta Leotta (32) und Loris Karius (30) sind seit vergangenem Jahr ein Paar und total verliebt. Es dauerte auch nicht lange, bis die beiden in die Familienplanung einstiegen: An Dilettas Geburtstag im August hießen sie ihr erstes gemeinsames Kind, ein kleines Mädchen namens Aria, auf der Welt willkommen. In ihrer neuen Mama-Rolle geht Diletta auch total auf – wie sie jetzt mit einem niedlichen Schnappschuss beweist!

Auf Instagram teilt die 32-Jährige eine neue Bilderreihe mit ihren Fans. Darauf hält sie ihre kleine Aria stolz in die Höhe und strahlt sie überglücklich an. Besonders süß: Diletta und ihr Neugeborenes sind im Partnerlook! Die Neu-Mama trägt ein kunterbuntes Minikleid mit wildem Muster. Die gleichen Farben lassen sich auch am Strampler und dem Mützchen des Babys finden.

Rund einen Monat nach der Geburt scheint Diletta die Babypfunde auch schon wieder verloren zu haben. Ihren durchtrainierten Körper präsentierte die Italienerin bereits vor einigen Tagen in einem Video im Netz. In einem Crop-Top und einer Jeans posierte sie auf einem Spielfeld und zeigte stolz ihre Bauchmuskeln.

Instagram / dilettaleotta Diletta Leotta und ihre Tochter Aria

Instagram / dilettaleotta Diletta Leotta mit ihrer Tochter Aria

Instagram / dilettaleotta Diletta Leotta im September 2023

